افتتاح مصنع "كابارو" للتجهيزات الكهربائيّة في الدمام

وقال بول، مؤسس مجموعة "كابارو"، عندما سُئل عن النّمو الاقتصادي العالمي بشكل عام: "يشهد الاقتصاد العالمي توسعاً، وهذا يجلب معه كثيراً من الفرص للنّاس. ويقع على عاتق الصّناعيّين مسؤوليّة التّأكّد من قيامهم بدورهم وعلى الحكومة إطلاق العنان للإمكانيّات".

ومن المتوقّع أن يظلّ النّموّ العالمي عند 3.1% في عام 2024 ، ويرتفع إلى 3.2% في عام 2025، وفقاً لصندوق النّقد الدّولي، الذي قال هذا الشهر: إنّ البنوك المركزيّة رفعت أسعار الفائدة لمكافحة التّضخّم ، وسحب الدّعم الماليّ وسط عبء الدّيون المرتفع على النّشاط الاقتصادي.

وقال صندوق النقد الدّوليّ: إنّ توقّعات النّموّ العالمي بعد خمس سنوات من الآن - عند 3.1% - هي الأدنى منذ عقود، ومن المتوقّع أن ينخفضَ التّضخّم العالميّ بشكل مطّرد، من 6.8% في عام 2023 إلى 5.9% في عام 2024، و4.5% في عام 2025.