افتتاح"نيوهاوس"بأبوظبي: خطوة جديدة للتوسع الإقليمي

افتتح سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، في أبوظبي، أول مركز"نيوهاوس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتابع لشركةNIO "نيو" ، الرائدة في مجال تصنيع المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة.

وتعد هذه الخطوة الهامة بدايةً لتوسع الشركة في سوق دولة الإمارات، وتأتي تأكيدا لالتزام الشركة تجاه قاعدة مستخدميها المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يأتي إطلاق المركز الجديد بعد أيام قليلة من احتفال NIO بمرور 10 سنوات على تأسيسها، مما يسلط الضوء على مسيرة العلامة التجارية الحافلة بالابتكار والنمو.

ويشكل افتتاح المركز الجديد خطوة هامة للتوسع في المنطقة، وذلك في أعقاب تأسيس شركة نيو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال شراكة استراتيجية مع شركة"سي واي في إن" القابضة CYVN Holdings الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، حيث يعزز هذا التعاون حضور علامة نيو NIO في المنطقة، ويمهد الطريق لإحراز تقدم كبير في مجال تصنيع المركبات الكهربائية ودعم قاعدة المستخدمين المتزايدة في المنطقة. ومن خلال هذه الشراكة، تركز نيو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مشاريع بحثية مبتكرة لدعم الجيل القادم من المركبات الكهربائية، والاستفادة من البنية التحتية القوية في أبوظبي والتزامها بالاستدامة.

وقال محمد مقطري، الرئيس التنفيذي لشركة NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن دعم إمارة أبوظبي للابتكار والاستدامة والصناعات المتطورة يجعلها مركزاً عالمياً للشركات التي تركز على استشراف المستقبل، كما أن موقعها الاستراتيجي، إلى جانب تبني مبادرات استراتيجية مثل رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، يخلق بيئة مثالية تساعد شركات التكنولوجيا والسيارات على تحقيق النمو والازدهار. وتعكس متانة البنية التحتية ذات المستوى العالمي للإمارة بما يتماشى مع أهداف NIO ويسهم في تحقيقها."

وأضاف: "يؤكد إطلاق NIO House في أبوظبي التزامنا المشترك بدفع عجلة النقل المستدام وخلق تجارب فريدة تسهم في تحسين جودة الحياة."

ويقع نيو هاوس NIO House في جزيرة الماريه، المركز المالي العالمي لإمارة أبوظبي، ويحتضن مول الغاليريا في جزيرة الماريه نيو هاوس NIO House، الذي يتماشى مع الطابع الفخم والأنيق للجزيرة حيث يمنح المستخدمين تجربة استثنائية، تضيف إلى الرفاهية التي توفرها مركبات NIO المميزة، كما يدعو الزوار لاستكشاف رحلة فريدة من نوعها تعكس روح الأناقة والفخامة.

وجرى تصميم نيو هاوس NIO House ليُلبّي احتياجات ومتطلبات المستخدمين في الإمارات، حيث يوفر بيئة جاذبة للابتكار توفر تجارب متميزة. ويمتد المركز على مساحة 970 متراً مربعاً، ويضم صالات ومساحات للفعاليات والاجتماعات، ومعرضاً للسيارات الكهربائية الذكية المتطورة من NIO، ومقهى يقدم بعض المشروبات المستوحاة من الدولة.