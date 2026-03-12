اغلاق "هرمز": مصافي الخليج تخفض إنتاجها مع تعطل سلاسل التصدير

لقد هز الإغلاق أسواق النفط بالفعل. ارتفع سعر خام برنت لفترة وجيزة إلى 116.50 دولارًا للبرميل عند افتتاح التداول بعد التصعيد قبل أن يتراجع إلى حوالي 104.50 دولارًا بعد أن أشارت مجموعة السبع (G7) إلى أنها قد تفرج عن الاحتياطيات الاستراتيجية إذا تفاقمت اضطرابات الإمدادات. وحتى بعد التراجع، لا تزال الأسعار أعلى بنحو 45 في المائة مما كانت عليه قبل الصراع، مما يعكس المخاوف من اضطراب طويل الأمد في لوجستيات الطاقة الإقليمية.