اغلاق "هرمز": مصافي الخليج تخفض إنتاجها مع تعطل سلاسل التصدير
بدأ إغلاق مضيق هرمز يضغط على عمليات التكرير في جميع أنحاء الخليج، مما يثير احتمال خفض إنتاج المصافي مع امتلاء خزانات التخزين وبقاء طرق التصدير مغلقة.
يحذر محللو الطاقة من أن هذا الاضطراب — الذي يؤثر على إحدى أهم نقاط الاختناق في مجال الطاقة في العالم’ — قد يجبر المصافي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي على تقليص العمليات إذا ظلت صادرات الوقود المكرر مقيدة لعدة أسابيع. يتعامل مضيق هرمز عادة مع حوالي 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات البترولية، أي ما يقرب من خُمس استهلاك النفط العالمي، مما يجعله أهم ممر عبور للطاقة في العالم’.
لقد هز الإغلاق أسواق النفط بالفعل. ارتفع سعر خام برنت لفترة وجيزة إلى 116.50 دولارًا للبرميل عند افتتاح التداول بعد التصعيد قبل أن يتراجع إلى حوالي 104.50 دولارًا بعد أن أشارت مجموعة السبع (G7) إلى أنها قد تفرج عن الاحتياطيات الاستراتيجية إذا تفاقمت اضطرابات الإمدادات. وحتى بعد التراجع، لا تزال الأسعار أعلى بنحو 45 في المائة مما كانت عليه قبل الصراع، مما يعكس المخاوف من اضطراب طويل الأمد في لوجستيات الطاقة الإقليمية.
يقول المحللون إن نقطة الضغط الفورية الأكبر قد لا تكون إنتاج النفط الخام، بل أنظمة التكرير التي تعتمد بشكل كبير على أسواق التصدير.
قال بانكاج سريفاستافا، نائب الرئيس الأول لأسواق السلع - النفط في ريستاد إنرجي: “مع تزايد تعثر إمدادات النفط الخام في الخليج، قد تضطر المصافي قريبًا إلى تعديل العمليات، وتقليص الإنتاج مع توقف صادرات المنتجات وتوجيه الإنتاج بشكل أساسي إلى الأسواق المحلية.”
وقال سريفاستافا إن ثلاثة عوامل رئيسية ستحدد مدى مرونة عمليات التكرير في جميع أنحاء الخليج: القدرة على تجاوز هرمز عبر طرق بديلة، التوازن بين الطلب المحلي وسعة التكرير، ونسبة المنتجات المكررة التي يتم تصديرها عادة.
الدول التي تتجاوز فيها سعة التكرير الطلب المحلي بشكل كبير هي الأكثر عرضة للخطر. تواجه البحرين والكويت أعلى مخاطر التشغيل لأن قطاعاتهما التكريرية تعتمد بشكل كبير على الصادرات وتفتقر إلى طرق نقل بديلة.
في الكويت، تعمل مصفاة الزور التي تم تشغيلها مؤخرًا، وهي واحدة من أكبر مجمعات التكرير في العالم’، جنبًا إلى جنب مع ميناء الأحمدي وميناء عبد الله، مما يخلق نظام تكرير ضخم موجه للتصدير. يتم شحن ما يقرب من ثلاثة أرباع المنتجات المكررة إلى الخارج، معظمها عبر هرمز. إذا ظلت حركة ناقلات النفط مقيدة، فقد تتراكم مخزونات المنتجات المكررة بسرعة، مما يجبر المصافي على خفض معدلات الاستخدام.
تواجه مصفاة سترة في البحرين’ تحديات مماثلة. مع محدودية الطلب المحلي على الوقود والاعتماد القوي على أسواق التصدير، قد تضطر سترة إلى العمل بمعدلات تشغيل أقل إذا امتلأت سعة تخزين المنتجات المكررة.
في جميع أنحاء المنطقة، شهدت العديد من منشآت الطاقة اضطرابات محدودة جراء ضربات الطائرات المسيرة والصواريخ، على الرغم من أن معظم البنية التحتية لا تزال تعمل.
بينما يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاوز مضيق هرمز لصادرات النفط الخام عبر خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام (ADCOP) إلى الفجيرة، لا تزال المنتجات المكررة من الرويس تعتمد بشكل كبير على مسارات الناقلات التي تعبر المضيق. وهذا يعني أن مصافي التكرير الإماراتية قد تواجه تراكمات في المخزون إذا استمرت اضطرابات الشحن.
استمرت مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت’s بالعمل على الرغم من الأضرار الطفيفة التي لحقت بها جراء الحطام. ومددت محطة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية’s — التي كانت تخضع بالفعل لصيانة مجدولة — فترة توقفها بعد حادثة مرتبطة بطائرة مسيرة. وخفضت مصفاة حيفا في إسرائيل’s عملياتها لمنع الأضرار، بينما أبلغت إيران عن ضربات بالقرب من مركز بندر عباس للتكرير.
حدث الاضطراب الأكثر أهمية في قطاع الطاقة في قطر، حيث توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان ومسيعيد مؤقتًا وسط مخاوف أمنية.
بدأت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في المنطقة’s، بإعادة توجيه صادرات النفط الخام عبر خط أنابيبها شرق-غرب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر في محاولة لتجاوز مضيق هرمز. ومع ذلك، بينما يمكن لخط الأنابيب نقل حوالي 5 ملايين برميل يوميًا، فإن قيود التحميل في ينبع تحد من كمية النفط الخام التي يمكن إعادة توجيهها.
نتيجة لذلك، قد يواجه المكررون السعوديون — وخاصة أولئك الموجودين على الساحل الشرقي للخليج — ضغوطًا لخفض الإنتاج إذا استمرت اختناقات التصدير. ويقول المحللون إن استخدام المصافي في جميع أنحاء المنطقة قد ينخفض بنسبة 10-20 بالمائة إذا ظلت حركة الناقلات مقيدة لأكثر من أربعة إلى ستة أسابيع.
مع اعتماد آسيا بشكل كبير على صادرات الوقود الخليجية، فإن أي اضطراب مستمر في عمليات التكرير قد يؤدي إلى تشديد أسواق المنتجات الإقليمية حتى لو ظل إنتاج النفط الخام نفسه غير متأثر إلى حد كبير.
يقول المحللون إن مرونة أنظمة التكرير الخليجية ستعتمد إلى حد كبير على مدى سرعة استئناف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز — وما إذا كانت الطرق البديلة يمكن أن تحافظ على تدفق الوقود المكرر إلى الأسواق العالمية.