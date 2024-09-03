رحلة طيران الاتحاد تصل أبوظبي بعد اصطدامها بطائر

وكانت قد اصطدمت طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات بين دبي ومومباي بسرب من طيور الفلامنجو على ارتفاع نحو 300 متر فوق سطح الأرض في 20 مايو/أيار الماضي. وقد عثر على 29 طائر فلامنجو ميتاً في تلك الليلة، كماعُثر على 10 طيور أخرى في صباح اليوم التالي، وفقًا لتقرير نقلاً عن مسؤول غابات.

وهبطت الطائرة بسلام، وخرج منها جميع الركاب وأفراد الطاقم دون إصابات. إلا أن الطائرة تضررت، وتم إلغاء رحلة العودة التي كان من المقرر أن تغادر إلى دبي في اليوم نفسه.