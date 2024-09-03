رحلة طيران الاتحاد تصل أبوظبي بعد اصطدامها بطائر
غادرت رحلة تابعة لشركة الاتحاد للطيران،سريلانكا والتي عادت إلى كولومبو بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب اصطدامها بطائر، ووصلت إلى أبو ظبي.
وأكد متحدث باسم شركة الاتحاد للطيران لصحيفة خليج تايمز أنه بعد فحص شامل للطائرة، أقلعت نفس الطائرة التابعة لشركة الاتحاد للطيران من كولومبو وعلى متنها جميع الركاب.
وكان من المقرر في البداية أن تغادر الرحلة رقم EY395 مطار كولومبو باندارانايكا الدولي (CMB) وتهبط في مطار أبوظبي زايد الدولي (AUH) في الساعة 7.45 صباحاً. وبعد الحادث، هبطت الرحلة في أبوظبي في الساعة 12.40 ظهراً يوم الثلاثاء، بعد تأخير دام ما يقرب من خمس ساعات.
وبعد اصطدام الطائر بالطائرة، اعتذرت شركة الطيران عن الاضطراب الذي حدث. وقالت شركة الطيران في بيان إن فرقها الأرضية ساعدت الركاب في ترتيبات السفر.
ونصحت الاتحاد للطيران المسافرين بالتواصل معها عبر أرقام هواتف محلية أو الدردشة المباشرة أو مواقع التواصل الاجتماعي في حال وجود أي استفسارات، كما أكدت الشركة أن سلامة وراحة الضيوف هي الأولوية.
وكانت قد اصطدمت طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات بين دبي ومومباي بسرب من طيور الفلامنجو على ارتفاع نحو 300 متر فوق سطح الأرض في 20 مايو/أيار الماضي. وقد عثر على 29 طائر فلامنجو ميتاً في تلك الليلة، كماعُثر على 10 طيور أخرى في صباح اليوم التالي، وفقًا لتقرير نقلاً عن مسؤول غابات.
وهبطت الطائرة بسلام، وخرج منها جميع الركاب وأفراد الطاقم دون إصابات. إلا أن الطائرة تضررت، وتم إلغاء رحلة العودة التي كان من المقرر أن تغادر إلى دبي في اليوم نفسه.
الاصطدام بالطيور
وتعتبر اصطدامات الطيور أمراً شائعاً ويمكن أن تشكل تهديدًا كبيراً لسلامة الطائرات. وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية، يتم الإبلاغ عن أكثر من 14000 اصطدام طيور كل عام في الولايات المتحدة وحدها. في عام 2022، أبلغت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة عن ما يقرب من 1500 اصطدام طيور على مدار العام.
وفي دراسة أجراها باحثون ألمان في عام 2020، تبين أن أستراليا سجلت أعلى معدل اصطدام للطيور - ما يقرب من ثمانية لكل 10 آلاف حركة طائرات. وسجلت الولايات المتحدة أدنى معدل عند 2.83.
ونادراً ما تحدث اصطدامات الطيور على ارتفاعات أعلى. قد تحدث خلال أي مرحلة من مراحل الطيران ولكنها تحدث على الأرجح أثناء الإقلاع والصعود الأولي والاقتراب والهبوط بسبب الأعداد الأكبر من الطيور أثناء الطيران على ارتفاعات أقل. ونظراً لأن معظم الطيور تطير بشكل أساسي أثناء النهار، فإن معظم اصطدامات الطيور تحدث في ساعات النهار أيضاً.