استقرار متوقع في أسعار الاقتراض.. أنباء سارة للمستهلكين بالإمارات

فيما يتعلق بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة، يقول المحللون إن بيان البنك المركزي الأمريكي الصادر يوم الأربعاء أشار إلى توقعات سلبية بعض الشيء لأكبر اقتصاد في العالم. وصرح دان سيلوك، رئيس قسم السيولة قصيرة الأجل العالمية ومدير المحافظ الاستثمارية في شركة جانوس هندرسون إنفستورز: "تضمن البيان تخفيضًا طفيفًا في تقييم الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد. ففي يونيو، كتبوا أن النشاط الاقتصادي "استمر في التوسع بوتيرة قوية"، بينما اتسمت نبرة البيان يوم الأربعاء بحذر أكبر، حيث أشاروا إلى أن "النشاط الاقتصادي تباطأ في النصف الأول من العام". ولا تزال اللجنة تصف التضخم بأنه "مرتفع إلى حد ما"، لكنها أقرت باستمرار مخاطر الارتفاع، لا سيما من التعريفات الجمركية والديناميكيات المالية".