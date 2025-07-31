استقرار متوقع في أسعار الاقتراض.. أنباء سارة للمستهلكين بالإمارات

من المتوقع أن يتمتع المقترضون في دولة الإمارات العربية المتحدة بأسعار فائدة ثابتة لفترة أطول، بعد أن أبقى البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، على سعر الفائدة القياسي.
وقال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيان إنه سيحافظ على سعر الفائدة الأساسي المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40 في المائة.
ويأتي هذا القرار عقب إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إبقاء سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي (IORB) دون تغيير.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على سعر الفائدة المطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي عند 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لكافة التسهيلات الائتمانية القائمة.
ويشير سعر الفائدة الأساسي، الذي يرتبط بسعر الفائدة على ودائع العملاء لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى الموقف العام للسياسة النقدية ويوفر أرضية فعالة لأسعار الفائدة في سوق المال لليلة واحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تؤثر قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل مباشر على اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي. ويُوائِم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سياسته النقدية مع الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على هذا الارتباط. ولم يُظهِر المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الأربعاء أي مؤشرات واضحة على اتجاهات أسعار الفائدة، مما يُشير إلى استمرار النهج الحالي.
يضمن هذا التزامن استقرار العملة، لكنه يؤثر على الاقتراض والاستثمار، وفقًا لما صرّح به فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في سينشري فاينانشال، لصحيفة خليج تايمز. وأضاف: "من غير المرجح أن تشهد أسعار القروض الشخصية تغيرات كبيرة على المدى القريب، مما يوفر للمقترضين القدرة على التنبؤ".
ومع ذلك، يستطيع المدخرون في الإمارات العربية المتحدة مواصلة الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة على الودائع الثابتة التي تقدمها البنوك، بدعم من السيولة القوية في القطاع المالي. وصرح فاليشا قائلاً: "يتمتع اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بوضع جيد يؤهله لتحمل أسعار الفائدة المرتفعة، بفضل نموه القوي في القطاع غير النفطي".
فيما يتعلق بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة، يقول المحللون إن بيان البنك المركزي الأمريكي الصادر يوم الأربعاء أشار إلى توقعات سلبية بعض الشيء لأكبر اقتصاد في العالم. وصرح دان سيلوك، رئيس قسم السيولة قصيرة الأجل العالمية ومدير المحافظ الاستثمارية في شركة جانوس هندرسون إنفستورز: "تضمن البيان تخفيضًا طفيفًا في تقييم الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد. ففي يونيو، كتبوا أن النشاط الاقتصادي "استمر في التوسع بوتيرة قوية"، بينما اتسمت نبرة البيان يوم الأربعاء بحذر أكبر، حيث أشاروا إلى أن "النشاط الاقتصادي تباطأ في النصف الأول من العام". ولا تزال اللجنة تصف التضخم بأنه "مرتفع إلى حد ما"، لكنها أقرت باستمرار مخاطر الارتفاع، لا سيما من التعريفات الجمركية والديناميكيات المالية".
واجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا مستمرة من الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة. ويجادل بأن خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة أمرٌ مبررٌ لعوامل متعددة، منها ارتفاع تكلفة خدمة الدين الحكومي مع تزايد إصدار السندات.
رغم التخفيضات السابقة، لا تزال أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة نسبيًا مقارنةً بالسنوات الأخيرة. وفي عام ٢٠٢٤، بلغت مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي ١٫١ تريليون دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف مستوى ما قبل الجائحة، مما يُبرز العبء المالي المتزايد، وفقًا لبيانات رويترز.
من المرجح أن تفسر الأسواق نتائج يوم الأربعاء على أنها استمرار لاستراتيجية "الانتظار والترقب" التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي، مع بروز توجه حذر من خلال المعارضة والخطاب الأكثر ليونة. وأضاف سيلوك أن اجتماع سبتمبر سيكون اجتماعًا مباشرًا.