استقرار الذهب حول 4 ألاف دولار مع اهتمام قوي بالشراء عند 3900 دولار

استقر سعر الذهب حول 4,000 دولار للأونصة، مع مشاهدة شراء قوي عند 3,900 دولار، حيث تلتزم المؤسسات العالمية بتوقعاتها للوصول إلى 5,000 دولار.
وصل المعدن الثمين مؤخرًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في أكتوبر عندما اقترب من 4,380 دولار للأونصة مدفوعًا بطلب البنوك المركزية، والتقلبات الجيوسياسية، والنزاع الجمركي، من بين عوامل أخرى. في نهاية الأسبوع، أغلق الذهب عند 4,001.21 دولار للأونصة، بزيادة 0.44 في المائة. في دبي، أغلق عيار 24 و22 عند 482 درهم و446.25 درهم للجرام، على التوالي.
“استقر الذهب حول علامة 4,000 دولار خلال الأيام العشرة الماضية، منهياً الأسبوع عند نفس المستوى تقريباً الذي بدأ به. محاولات البائعين لدفع السعر إلى ما دون 3,900 دولار تقابل باهتمام شراء مثير للإعجاب. يتم تسهيل ذلك من قبل المحكمة العليا الأمريكية، التي تنظر في عدم قانونية التعريفات الأمريكية. إذا هُزم الرئيس دونالد ترامب، سيتعين إعادة الأموال. ونتيجة لذلك، سيزداد العجز في الميزانية والدين العام، مما يؤدي إلى فوضى في الأسواق المالية. المخاوف بشأن هذا تدفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة. ومع ذلك، يبدو أن كل هذا محاولة للعب الورقة القديمة، التي لا يمكنها إلا تأخير الحتمي”، قال أليكس كوبتسكيفيتش، كبير محللي السوق في FxPro.
وفقًا لتقديرات مجلس الذهب العالمي، من المتوقع أن تصل مشتريات البنوك المركزية من السبائك في عام 2025 إلى 750-900 طن. في كل من السنوات الثلاث السابقة، تجاوز الرقم 1,000 طن.
قال كابتسيكيفيتش: "إلغاء الصين لائتمانات ضريبة القيمة المضافة لتجار المعادن الثمينة سيزيد من الأسعار لصناعة المجوهرات ويؤدي إلى انخفاض في الطلب. أسهم صناديق الاستثمار المتداولة تتراجع. تواصل HSBC وبنك أمريكا وسوسيتيه جنرال التمسك بتوقعاتها البالغة 5000 دولار للأونصة. ومع ذلك، فإن ارتفاع الذهب قد انهار. أصبح البيع عند الارتفاع ذا صلة".
قال جوزيف داهريه، المدير الرئيسي في تيكميل، إن الذهب يحوم بالقرب من مستوى 4000 دولار للأونصة، حيث دعمت التوقعات المتجددة بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المعدن.
وأضاف داهريه: "الأسواق الآن تعطي حوالي 65 في المائة احتمالاً لخفض آخر في سعر الفائدة في ديسمبر. ومع ذلك، فإن الحذر من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي، الذي حذر من التخفيف المبكر وسط بيانات تضخم غير مكتملة، قد يحد من المكاسب الإضافية، مما يحافظ على دعم العوائد ويحد من الارتفاع للذهب. في الوقت نفسه، استمرت الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن. وزادت التوترات المتزايدة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط من تأكيد الخلفية الأمنية الهشة التي تستمر في دعم جاذبية السبائك".
وفقًا لأحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في بيبرستون، يواصل الذهب التماسك تحت مستوى 4000 دولار للأونصة، مع إظهار علامات قليلة على الضيق. وأضاف عسيري: "الهيكل تحت 4000 دولار لا يزال صحيًا من الناحية الفنية مع اقتراب المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا من المستويات الفورية، وهو إعداد جذب تدفقات متجددة من المتداولين الفنيين ست مرات هذا العام".