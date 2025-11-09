استقرار الذهب حول 4 ألاف دولار مع اهتمام قوي بالشراء عند 3900 دولار

“استقر الذهب حول علامة 4,000 دولار خلال الأيام العشرة الماضية، منهياً الأسبوع عند نفس المستوى تقريباً الذي بدأ به. محاولات البائعين لدفع السعر إلى ما دون 3,900 دولار تقابل باهتمام شراء مثير للإعجاب. يتم تسهيل ذلك من قبل المحكمة العليا الأمريكية، التي تنظر في عدم قانونية التعريفات الأمريكية. إذا هُزم الرئيس دونالد ترامب، سيتعين إعادة الأموال. ونتيجة لذلك، سيزداد العجز في الميزانية والدين العام، مما يؤدي إلى فوضى في الأسواق المالية. المخاوف بشأن هذا تدفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة. ومع ذلك، يبدو أن كل هذا محاولة للعب الورقة القديمة، التي لا يمكنها إلا تأخير الحتمي”، قال أليكس كوبتسكيفيتش، كبير محللي السوق في FxPro.