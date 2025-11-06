استقرار التضخم في الإمارات وسط حالة عدم اليقين العالمية

على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية المتزايدة في الاقتصادات المتقدمة، حافظت الإمارات على نظرة تضخم مستقرة، مما يعكس المرونة والإدارة المالية الفعالة. وفقًا لأحدث تقرير اقتصادي إقليمي من صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في الإمارات 1.6 في المائة في عام 2025، بانخفاض طفيف عن 1.7 في المائة في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.0 في المائة في عام 2026. يظل هذا المسار أقل بكثير من هدف البنك المركزي، مما يشير إلى استمرار استقرار الأسعار.
وفقًا لأحدث تحديث للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي من كامكو إنفست، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في دبي بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر 2025، مرتفعًا من 2.4 في المائة في أغسطس. كانت فئة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز - وهي المكون الأكثر وزنًا في مؤشر أسعار المستهلكين في دبي - المحرك الرئيسي، حيث ارتفعت بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي. وشملت المساهمات الأخرى الترفيه والثقافة، التي انتعشت بشكل حاد، وزيادات طفيفة في التعليم والأغذية والمشروبات. ومع ذلك، استمر اتجاه النقل في الانخفاض، مما ساعد على تخفيف التضخم العام.
يأتي استقرار التضخم في الإمارات وسط ديناميكيات إقليمية وعالمية أوسع. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن يتراجع في عام 2025، مدعومًا بانخفاض أسعار الطاقة والسياسات المالية الأكثر تشددًا. ومع ذلك، تظل المخاطر قائمة، لا سيما من التضخم المستمر في الاقتصادات المتقدمة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية وتأثيرات متداخلة في المنطقة.
في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي، عكست اتجاهات التضخم إلى حد كبير استقرار الإمارات. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أقل من أو عند هدف 2 في المائة حتى عام 2026، مع زيادة طفيفة من 1.6 في المائة في عام 2024 إلى 1.7 في المائة في عام 2025 و2.0 في المائة في عام 2026. ويستند هذا التوقع الهادئ إلى زيادة إنتاج النفط، مما ساعد على استقرار أسعار الطاقة وتقليل تكاليف النقل والكهرباء.
شهدت المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، معدل تضخم بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر 2025. بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين قليلاً على أساس شهري، سجلت الفئات الرئيسية مثل السلع والخدمات الشخصية والإسكان زيادات ملحوظة. استجاب البنك المركزي للمملكة للتيسير النقدي العالمي بخفض أسعار الريبو والريبو العكسي بمقدار 25 نقطة أساس، تماشيًا مع خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أكتوبر.
أفادت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أيضًا بأرقام تضخم معتدلة. ظل مؤشر أسعار المستهلك في البحرين دون تغيير على أساس سنوي في سبتمبر، مع زيادة شهرية طفيفة بنسبة 0.5 في المائة. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم في البحرين 0.3 في المائة فقط في عام 2025، ليأتي في المرتبة الثانية بعد توقعات قطر بنسبة 0.1 في المائة. سجلت عمان زيادة بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع الأسعار في السلع والخدمات المتنوعة والنقل، بينما انخفضت أسعار المواد الغذائية. ارتفع التضخم في قطر بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، مع أداء متباين عبر مجموعات مؤشر أسعار المستهلك الفرعية.
يضيف السياق العالمي الأوسع تعقيدًا إلى توقعات التضخم في المنطقة. في الولايات المتحدة، ارتفع التضخم إلى 3 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، مدفوعًا بأسعار الغذاء والطاقة. استجاب الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام، ليخفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 3.75 في المائة و4 في المائة. تبعت معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي هذا النهج، باستثناء الكويت التي أبقت على أسعار الفائدة ثابتة.
في الوقت نفسه، انخفضت أسعار الغذاء العالمية في سبتمبر، بقيادة انخفاضات في منتجات الألبان والسكر. انخفض مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 19.6 في المائة من ذروته في مارس 2022، مما يوفر بعض الراحة للاقتصادات المعتمدة على الواردات. ومع ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التجارية - لا سيما من التعريفات الجمركية الأمريكية - تشكل مخاطر.
بالنظر إلى المستقبل، تظل توقعات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي متفائلة بحذر. في حين من المتوقع أن يستمر استقرار الأسعار الإقليمي، يمكن أن تؤثر العوامل الخارجية مثل التحولات في السياسة النقدية العالمية وتقلبات سوق الطاقة على الاتجاهات المستقبلية. في الوقت الحالي، يظل التضخم في المنطقة تحت السيطرة، مما يوفر حاجزًا ضد الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة.