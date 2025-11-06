استقرار التضخم في الإمارات وسط حالة عدم اليقين العالمية

وفقًا لأحدث تحديث للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي من كامكو إنفست، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في دبي بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر 2025، مرتفعًا من 2.4 في المائة في أغسطس. كانت فئة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز - وهي المكون الأكثر وزنًا في مؤشر أسعار المستهلكين في دبي - المحرك الرئيسي، حيث ارتفعت بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي. وشملت المساهمات الأخرى الترفيه والثقافة، التي انتعشت بشكل حاد، وزيادات طفيفة في التعليم والأغذية والمشروبات. ومع ذلك، استمر اتجاه النقل في الانخفاض، مما ساعد على تخفيف التضخم العام.