استقرار أسعار الذهب في دبي رغم تصاعد التوتر بعد هجوم إسرائيلي على قطر

استقرت أسعار الذهب في دبي، صباح الأربعاء، رغم الهجوم الإسرائيلي على قطر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
وبحلول الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت الإمارات، تم بيع الذهب عيار 24 و22 بسعر 439.0 و406.5 درهم للجرام على التوالي، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجل في وقت سابق من هذا الأسبوع.
في حين تم تداول الذهب عيار 21 وعيار 18 بسعر 389.75 و334.0 درهم للجرام على التوالي.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3641.75 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 9.40 صباحا بتوقيت الإمارات.
شنت إسرائيل في وقت سابق هجوماً على منطقة سكنية في العاصمة القطرية الدوحة مساء الثلاثاء، ما أثار قلقاً بشأن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وحاولت قتل قادة سياسيين من حركة حماس من خلال غارة جوية على قطر، في تصعيد لعملياتها العسكرية في الشرق الأوسط.
وقال إيبيك أوزكاردسكايا، كبير المحللين في بنك سويسكوت: "سجل الذهب أرقاماً قياسية جديدة — هذه المرة بدافع الطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط — بينما لا يزال النفط الخام مدعوماً على خلفية التوترات الجيوسياسية وتراجع الآمال بشأن أوكرانيا".
وقد كان الارتفاع في أسعار الذهب مدفوعاً بشكل رئيسي بالتوترات الجيوسياسية حول العالم، وتوقعات خفض أسعار الفائدة، وعمليات شراء البنوك المركزية.