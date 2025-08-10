استقرار سعر الذهب عند مستوى 3400 دولار

يبدو أن سعر الذهب يستقر عند مستوى 3400 دولار للأونصة، متراجعًا قليلاً عن ذروته الأخيرة التي تجاوزت 3410 دولارات. ويشير محللو السوق إلى أن قرار الحكومة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على سبائك الذهب بوزن كيلوغرام و100 أونصة يدعم سعر المعدن.
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب المتداولة في بورصة كومكس بنيويورك خلال الليل مقارنةً بسعرها الفوري في لندن، عقب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أشار إلى أن واشنطن ستبدأ، بشكل مفاجئ، بفرض ضريبة على واردات سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد و100 أونصة. وتُعتبر هذه الخطوة انتكاسة أخرى لسويسرا، الرائدة عالميًا في تكرير الذهب.
سبائك الذهب التي تزن كيلوغرامًا واحدًا هي الوحدة القياسية للتداول والتخزين داخل خزائن خاضعة لرقابة كومكس. وكثيرًا ما تلعب سويسرا دور الوسيط بين سوق السبائك في لندن - حيث تُعد سبائك الذهب التي تزن 400 أونصة (حوالي 12.44 كيلوغرامًا) هي القاعدة - والأحجام الأصغر المفضلة في الولايات المتحدة.
يُعد سوق العقود الآجلة الأمريكية مصدرًا رئيسيًا للسيولة لبنوك السبائك حول العالم، حيث يوفر تغطية على مدار الساعة لمعاملات الذهب المادي. ولذلك، نشهد اتساعًا كبيرًا في فارق سعر الصرف مقابل الذهب المادي (EFP) مجددًا، حيث تتلاشى مراكز البيع القصيرة المخصصة أصلًا للتحوط. على المدى القريب، يُعدّ تغطية مراكز البيع القصيرة المحفز الرئيسي، وبمجرد انحساره، قد تعود العلاوة إلى طبيعتها، كما صرّح أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك.
لوحظت تشوهات سوقية مماثلة خلال أزمة كوفيد-19، عندما تعطلت شحنات الذهب عبر الأطلسي لفترة وجيزة، ومرة أخرى في وقت سابق من هذا العام وسط تكهنات بأن سياسات ترامب الجمركية قد تمتد لتشمل المعادن الثمينة. وأضاف هانسن: "من الجدير مراقبة ما إذا كانت هناك "لحظة تاكو" أخرى ستتحقق. وإلا، فقد يلزم إعادة معايرة الفارق ليعكس نظام التعريفات الجمركية الجديد".
في سياق أوسع، تُثير هذه التطورات - التي تُحاكي الاضطرابات الأخيرة في سوق النحاس في نيويورك - تساؤلات حول موثوقية بورصة كومكس كمنصة لاكتشاف الأسعار بشفافية. ويُحذر المحللون من أن المنصة أصبحت أكثر عرضة للتدخل السياسي، لا سيما من استراتيجيات ترامب التجارية المتطورة.
سجل عقد كومكس لشهر ديسمبر (GCZ5)، الأكثر تداولاً، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,534 دولاراً أمريكياً خلال الليل. واتسع الفارق السعري فوق سعر لندن الفوري إلى أكثر من 100 دولار أمريكي، مرتفعاً من حوالي 40 دولاراً أمريكياً قبل أسبوع واحد فقط. وأشار هانسن إلى أن "كل هذا يُعزز اعتبار سعر لندن الفوري هو الانعكاس الأكثر دقة للقيمة الحقيقية للذهب. تجاهلوا الاختراقات الفنية في سوق العقود الآجلة في الوقت الحالي - فتشوهات مؤشر أسعار المنتجين تُشوّه الصورة. المهم هو سعر الذهب الفوري، الذي ظلّ ضمن نطاق سعري محدد منذ أبريل. وسيتطلب تجاوز سعر 3,450 دولاراً أمريكياً تغيير ذلك".
كما حظيت الفضة والبلاتين بدعم في وقت سابق من هذا الشهر، مدعومين بارتفاع حاد في أسعار النحاس عالي الجودة في نيويورك، حيث بلغت مستوى قياسيًا عند 5.8955 دولار للرطل في 8 يوليو. وجاء هذا الارتفاع عقب اقتراح ترامب غير المتوقع بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات النحاس إلى 50%، وهو ما يفوق توقعات السوق بكثير. وقد أدى هذا الإعلان إلى ارتفاع علاوة النحاس في بورصة لندن للمعادن إلى مستوى تاريخي بلغ 34%، مما أثار موجة إقبال على نقل النحاس إلى الولايات المتحدة قبل سريان القواعد الجديدة.
سرعان ما انهار هذا التداول الأسبوع الماضي عندما تراجع ترامب عن موقفه، معلنًا إعفاء النحاس المكرر المتداول في بورصات العقود الآجلة من الرسوم الجمركية حتى يناير 2027 على الأقل. وصرح هانسن: "انهارت علاوة نيويورك على الفور تقريبًا، مخلفةً خسائر للمتداولين ومستودعات الولايات المتحدة تعج بالنحاس - الذي وصل الآن إلى أعلى مستوياته في 21 عامًا. ومع نضوب الواردات، قد تنخفض الأسعار المحلية إلى ما دون المستويات العالمية القياسية لتعويض الفائض".