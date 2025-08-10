استقرار سعر الذهب عند مستوى 3400 دولار

كما حظيت الفضة والبلاتين بدعم في وقت سابق من هذا الشهر، مدعومين بارتفاع حاد في أسعار النحاس عالي الجودة في نيويورك، حيث بلغت مستوى قياسيًا عند 5.8955 دولار للرطل في 8 يوليو. وجاء هذا الارتفاع عقب اقتراح ترامب غير المتوقع بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات النحاس إلى 50%، وهو ما يفوق توقعات السوق بكثير. وقد أدى هذا الإعلان إلى ارتفاع علاوة النحاس في بورصة لندن للمعادن إلى مستوى تاريخي بلغ 34%، مما أثار موجة إقبال على نقل النحاس إلى الولايات المتحدة قبل سريان القواعد الجديدة.