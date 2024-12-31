استرجاع استثماراتك في الصناديق المشتركة المفقودة

الإجابة: في تقريره عن الاستقرار المالي، رفع بنك الاحتياطي الهندي راية حمراء بشأن مستويات التخلف عن السداد المرتفعة لمقرضي التكنولوجيا المالية، وخاصة في مجال تمويل المركبات التجارية والدراجات ذات العجلتين. وقد تم الكشف عن الضعف على صعيد جودة الأصول بسبب نسب القروض إلى القيمة المفرطة في قطاع السيارات المستعملة. ونتيجة لذلك، أصدر المنظم أوامر إلى عدد قليل من شركات التمويل تطلب منها تعليق عملياتها حيث تم منح أكثر من قرض لنفس المقترض الذي تخلف عن السداد. كما أبدى بنك الاحتياطي الهندي استياءه من ممارسة منح قروض تكميلية للإصلاحات واستبدال الإطارات وكذلك لأغراض الاستهلاك. لذلك، تخضع شركات التكنولوجيا المالية لمراقبة صارمة ويتخذ بنك الاحتياطي الهندي إجراءات فورية للسيطرة على الشركات المتخلفة عن السداد. ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن نسبة الأصول المتعثرة الإجمالية للبنوك في القطاع العام انخفضت من 14.6 في المائة في مارس 2018 إلى 3.1 في المائة في سبتمبر 2024. ويرجع هذا التحسن والتعزيز للبنوك إلى تنفيذ استراتيجية "الأربع قواعد" التي تتضمن الاعتراف بالأصول المتعثرة في وقت مبكر، والحل والاسترداد، وإعادة الرسملة والإصلاحات في النظام المالي. كما عززت البنوك متطلبات كفاية رأس المال نتيجة لمراجعات جودة الأصول المستمرة من قبل بنك الاحتياطي الهندي. ولعبت المخصصات الأكثر صرامة للقروض المتعثرة وجهود الاسترداد المحسنة دورًا رئيسيًا في خفض الأصول المتعثرة. وكان لهذا تأثير إيجابي على صافي ربح هذه البنوك الذي ارتفع إلى 1.4 تريليون روبية للسنة المالية 2023-2024. ونتيجة لهذه الجهود، تحسنت الصحة المالية للبنوك في القطاع العام بشكل كبير وكان هناك دفع أعلى للأرباح مما يعكس زيادة في قيمة المساهمين.