استرجاع استثماراتك في الصناديق المشتركة المفقودة
السؤال: قبل مجيئي إلى الخليج كنت قد استثمرت جزءًا من مدخراتي في وحدات صناديق الاستثمار المشترك، وللأسف لم أتمكن من تتبع الاستثمارات بسبب انتقالي إلى مكان آخر، فهل هناك إمكانية لاسترجاع استثماراتي من خلال أي منصة؟
الإجابة: لا يوجد حاليًا يقين بشأن تحديد مكان الاستثمارات، وخاصة عندما تصبح الاستثمارات خاملة وتظل غير مطالب بها لأسباب مختلفة. لذلك، تقترح الهيئة التنظيمية للسوق، هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية، إنشاء بوابة تسمى مساعد تتبع واسترجاع استثمارات الصناديق المشتركة (MITRA). سيتم إنشاء هذه البوابة بواسطة CAMS وKFintech، وهما مسجلان ووكيلان رائدان للنقل. بمجرد إنشاء MITRA، سيتمكن المستثمرون من تحديد مكان استثماراتهم في الصناديق المشتركة، وضمان الامتثال الحالي لمعايير KYC، وتنفيذ تدابير وقائية ضد عمليات السحب الاحتيالية. وقد تبين أن مستثمري الصناديق المشتركة يفقدون أثر استثماراتهم، وخاصة تلك التي تمت في الماضي في شكل مادي. وقد لا تظهر حسابات الصناديق المشتركة هذه في كشف الحساب الموحد لحامل الوحدات بسبب عدم وجود معرف بريد إلكتروني أو عنوان صالح. علاوة على ذلك، قد يجد ورثة المستثمرين المتوفين صعوبة في المطالبة بالوحدات. ومن المتوقع أن تتمكن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بحلول العام المالي القادم من تزويد المستثمرين بقاعدة بيانات قابلة للبحث عن محافظ صناديق الاستثمار غير النشطة و/أو غير المطالب بها. وسوف يتولى المسجل ووكلاء التحويل مسؤولية الامتثال التنظيمي فضلاً عن عمليات تدقيق النظام والأمن السيبراني.
السؤال: وفقًا للتقارير الصحفية، فإن بعض شركات التمويل قد تجاوزت حدودها في منح القروض، مما أدى إلى إضعاف نسبة ملاءتها المالية. هل يتم اتخاذ خطوات لتصحيح هذا الوضع؟ وهل يؤثر هذا على البنوك التجارية أيضًا؟
الإجابة: في تقريره عن الاستقرار المالي، رفع بنك الاحتياطي الهندي راية حمراء بشأن مستويات التخلف عن السداد المرتفعة لمقرضي التكنولوجيا المالية، وخاصة في مجال تمويل المركبات التجارية والدراجات ذات العجلتين. وقد تم الكشف عن الضعف على صعيد جودة الأصول بسبب نسب القروض إلى القيمة المفرطة في قطاع السيارات المستعملة. ونتيجة لذلك، أصدر المنظم أوامر إلى عدد قليل من شركات التمويل تطلب منها تعليق عملياتها حيث تم منح أكثر من قرض لنفس المقترض الذي تخلف عن السداد. كما أبدى بنك الاحتياطي الهندي استياءه من ممارسة منح قروض تكميلية للإصلاحات واستبدال الإطارات وكذلك لأغراض الاستهلاك. لذلك، تخضع شركات التكنولوجيا المالية لمراقبة صارمة ويتخذ بنك الاحتياطي الهندي إجراءات فورية للسيطرة على الشركات المتخلفة عن السداد. ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن نسبة الأصول المتعثرة الإجمالية للبنوك في القطاع العام انخفضت من 14.6 في المائة في مارس 2018 إلى 3.1 في المائة في سبتمبر 2024. ويرجع هذا التحسن والتعزيز للبنوك إلى تنفيذ استراتيجية "الأربع قواعد" التي تتضمن الاعتراف بالأصول المتعثرة في وقت مبكر، والحل والاسترداد، وإعادة الرسملة والإصلاحات في النظام المالي. كما عززت البنوك متطلبات كفاية رأس المال نتيجة لمراجعات جودة الأصول المستمرة من قبل بنك الاحتياطي الهندي. ولعبت المخصصات الأكثر صرامة للقروض المتعثرة وجهود الاسترداد المحسنة دورًا رئيسيًا في خفض الأصول المتعثرة. وكان لهذا تأثير إيجابي على صافي ربح هذه البنوك الذي ارتفع إلى 1.4 تريليون روبية للسنة المالية 2023-2024. ونتيجة لهذه الجهود، تحسنت الصحة المالية للبنوك في القطاع العام بشكل كبير وكان هناك دفع أعلى للأرباح مما يعكس زيادة في قيمة المساهمين.
السؤال: يشهد تصدير السلع من الهند اتجاهًا تنازليًا. هل سيؤثر هذا على نمو الناتج المحلي الإجمالي واحتياطيات النقد الأجنبي؟
الإجابة: لقد تأثرت صادرات السلع بالتباطؤ في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم بسبب ارتفاع التضخم والاختناقات اللوجستية. ومع ذلك، تجاوزت صادرات الخدمات صادرات البضائع في نوفمبر من العام الماضي والاتجاه إيجابي. ومن المتوقع أن تصل صادرات الخدمات إلى تريليون دولار في السنوات القادمة نتيجة للنمو المطرد للخدمات التقنية التي تقدمها مراكز القدرة العالمية التي أنشأتها الشركات الأجنبية في الهند. وبصرف النظر عن تصدير تكنولوجيا المعلومات والخدمات التي تدعمها تكنولوجيا المعلومات، تشهد الإدارة والمحاسبة والخدمات المالية والقانونية معدل نمو صحي. حددت وزارة التجارة في الهند خدمات الأعمال والخدمات البحرية والسياحة والوسائط السمعية والبصرية والصحة والتعليم المقدمة رقميًا كقطاعات ناشئة. وتقوم الحكومة بإعداد استراتيجية لدفع النمو في هذه القطاعات مع مراعاة الطلب وكذلك المهارة والحجم الذي توفره الدولة. يُنظر إلى السياحة على أنها عامل تغيير كبير بالنظر إلى وفرة الوجهات التي لم يتم استغلالها في الهند. على مدى السنوات الحادية عشرة الماضية، نمت صادرات الخدمات بشكل أسرع من السلع والبضائع. وتوقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن تصل التجارة العالمية إلى مستوى قياسي يبلغ 33 تريليون دولار، وأن يكون قطاع الخدمات هو المحرك الرئيسي للنمو. وستكون الهند واحدة من أكبر المستفيدين من هذا النمو القياسي.
الكاتب هو محامي ممارس، متخصص في قوانين الشركات والمالية في الهند.