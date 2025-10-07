استراتيجية الشارقة الاقتصادية تُعزز نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل قياسي

بينما تتجه العديد من الاقتصادات الإقليمية نحو القطاعات الرقمية والخدمية، تُعزز الشارقة قاعدتها الصناعية والتصنيعية. وصرح محمد جمعة المشرخ، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في الشارقة، لصحيفة "خليج تايمز" : "الاقتصاد المرن هو اقتصاد متنوع، ولكن يجب أن يرتكز على خلق قيمة ملموسة". ويُنظر إلى القطاع الصناعي في الشارقة، الذي يضم 35% من مصانع الإمارات ويساهم بنحو ثلث إجمالي الناتج الصناعي في البلاد، على أنه ليس قطاعًا تقليديًا، بل محرك نمو جاهز للمستقبل.