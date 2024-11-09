استراتيجيات إماراتية فعالة لمكافحة التحيز في التوظيف

أولا، إن فهم الدور الذي تلعبه التحيزات اللاواعية في عملية اتخاذ القرار أمر بالغ الأهمية. فهي أشبه بالتيارات الخفية في البحر ــ غير مرئية ولكنها قوية بما يكفي للتأثير على أحكامنا دون قصد. ويأتي مثال صارخ على ذلك من عالم الموسيقى الكلاسيكية. ولنتأمل التحول الذي شهدته الأوركسترا التي انتقلت إلى الاختبارات العمياء، حيث يؤدي الموسيقيون العروض خلف شاشة. وقد أدى هذا التغيير البسيط ولكن العميق إلى زيادة ملحوظة في عدد النساء المختارات، وهو ما يسلط الضوء على كيف يمكن حتى للأفراد ذوي النوايا الحسنة أن يحملوا تحيزات غير مرئية.