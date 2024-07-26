استحقاقات السندات والصكوك في الخليج مرتفعة حتى 2029

ووفقاً لتقرير أسواق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يوليو من "كامكو إنفست"، تجاوزت إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي التوقعات في السوق الأولية مع إصدارات قياسية من المنطقة خلال النصف الأول من العام. وتجاوزت الإصدارات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مستويات عام 2023 بأكمله لتصل إلى 113.7 مليار دولار أمريكي، وتضاعفت تقريباً مقارنة بالإصدارات السنوية خلال النصف الأول من عام 2023. وشهد إجمالي الإصدارات نمواً على أساس سنوي في جميع المجالات مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. وشكلت المملكة العربية السعودية ما يقرب من 50 في المائة من النمو السنوي في الإصدارات خلال النصف الأول من عام 2024، تليها الإمارات العربية المتحدة وقطر اللتان تمثلان الباقي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة "بلومبرج"، تصل قيمة أدوات الدين الرئيسية للدول الخليجية مستحقة السداد على مدار السنوات الخمس المقبلة (2024-2028) 174.3 مليار دولار، في حين أن آجل استحقاق أدوات الدين الخاصة بالشركات أقل قليلاً عند مستوى 165.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن تظل آجال استحقاق السندات والصكوك مرتفعة حتى العام 2029 ثم تتناقص بشكل ملحوظ بدءاً من العام 2030. ومعظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 61.1 في المائة، تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 11.7 في المائة و7.3 في المائة، على التوالي.