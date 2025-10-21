استثمر في مساحات تجارية بمحطات مترو وترام دبي

هل أنت صاحب متجر وترغب ببيع بضائعك في محطات مترو دبي المزدحمة؟ توفر هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة مساحات للإيجار في محطات المترو والترام، حيث يمكن للراغبين ممارسة أنشطتهم التجارية.
وقالت الهيئة إنها أقامت "شراكات ناجحة مع جهات من القطاع الخاص في الماضي، وكشفت عن مشاريع جديدة بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص العالمي".
يمكن للشركات المحلية والعالمية تقديم خدماتها لجمهور واسع من المسافرين اليوميين، والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
لتأجير المساحات التجارية في محطات المترو والترام، إليك الخطوات التي يجب اتباعها:
قم بزيارة موقع هيئة الطرق والمواصلات الإلكتروني، وانقر على قسم الأعمال والشركات،
اختر "استثمر مع هيئة الطرق والمواصلات" وانتقل إلى فرص الاستثمار
سيعرض الموقع الإلكتروني المساحات المتاحة في محطات المترو، ويتضمن معلومات مثل الإيجار، والكهرباء، والمساحة، وبعض الأنشطة التجارية المحظورة.
ويحتوي الموقع أيضًا على أداة تسمح للمهتمين بالحصول على عرض رقمي بزاوية 360 درجة للوحدة.
على الراغبين بتسجيل اهتمامهم تسجيل الدخول باستخدام حسابهم لدى هيئة الطرق والمواصلات. للاستفسار، يمكن للمستثمرين المحتملين التواصل عبر البريد الإلكتروني مع جهة الاتصال المذكورة على موقع هيئة الطرق والمواصلات الإلكتروني.
تتيح هيئة الطرق والمواصلات أيضًا لشركات القطاعين العام والخاص فرصة امتلاك حق تسمية محطاتها. أُطلق هذا المفهوم الفريد عام ٢٠٠٨، ويتيح تسمية محطات المترو باسم شركة.
