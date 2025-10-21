استثمر في مساحات تجارية بمحطات مترو وترام دبي

هل أنت صاحب متجر وترغب ببيع بضائعك في محطات مترو دبي المزدحمة؟ توفر هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة مساحات للإيجار في محطات المترو والترام، حيث يمكن للراغبين ممارسة أنشطتهم التجارية.

وقالت الهيئة إنها أقامت "شراكات ناجحة مع جهات من القطاع الخاص في الماضي، وكشفت عن مشاريع جديدة بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص العالمي".

يمكن للشركات المحلية والعالمية تقديم خدماتها لجمهور واسع من المسافرين اليوميين، والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

لتأجير المساحات التجارية في محطات المترو والترام، إليك الخطوات التي يجب اتباعها: