استثمارات ضخمة تعزز صناعة الرياضة في دول الخليج
تحت تأثير الاستثمارات الجريئة والتحالفات الذكية والشغف المحلي المتزايد بالرياضة والصحة، تشهد صناعة الرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغيرات سريعة.
وبما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبوأ مكانة رائدة في الساحة الرياضية العالمية وتستخدم الرسائل الطموحة للرياضة كمسار للنمو الاقتصادي والتبادل الثقافي، فقد أصبحت ممارسة الرياضة في الملاعب المتطورة، والمشاركة في المهرجانات الرياضية المحلية، وحضور الأحداث الرياضية الدولية، جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في المنطقة.
يشير استطلاع PwC العالمي للرياضة إلى أن اقتصاد الرياضة في الشرق الأوسط ينمو بمعدل أسرع من المتوسط العالمي، مع نمو سنوي متوقع بنسبة 8.7% بحلول عام 2026.
وتشكل الاستثمارات الكبيرة من جانب الحكومات الإقليمية، وخاصة تلك الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي أنفقت مجتمعة أكثر من 65 مليار دولار على تطوير الرياضة، السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع.
وتتوفر فعاليات رياضية عالمية المستوى على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تشتهر بعروضها المثيرة. ويوفر سباق جائزة أبوظبي الكبرى في حلبة ياس مارينا في الإمارات العربية المتحدة تجربة لا مثيل لها، كما تعد بطولة كأس دبي العالمية وبطولة دبي الحرة للتنس من بين المناسبات الرياضية الأكثر تقديرًا في جميع أنحاء العالم.
تتوفر مجموعة واسعة من الأحداث الرياضية على مدار العام، بما في ذلك سباقات الخيل، والجولف، ورياضة السيارات، والملاكمة، والتنس، وفنون الدفاع عن النفس، لعشاق الرياضة في المملكة العربية السعودية.
تسعى شركة بروكام، الشركة الرائدة في مجال إدارة الأحداث الرياضية في الهند، والتي تعمل في مجال الأحداث الحية والاستشارات الرياضية وإنتاج البرامج التلفزيونية الحية، إلى الاستفادة من هذا الاتجاه من خلال توسيع حضورها في المنطقة. تأسست الشركة في عام 1988 على يد الأخوين أنيل وفيفيك سينغ.
قال فيفيك سينغ، المدير الإداري المشترك لشركة بروكام إنترناشيونال: "تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من البؤر الساخنة عندما يتعلق الأمر بالجري. وقد أظهر المزيج القوي من السكان المغتربين جنبًا إلى جنب مع الوعي المتزايد بالصحة والعافية بين الشباب في الدولة حب الدولة المتزايد للجري".
مقتطفات من المقابلة:
كيف ترى مستقبل سباقات الطرق وفعاليات اللياقة البدنية؟
عندما بدأنا في عام 2004، كان هناك ما يقرب من 10 آلاف عداء مسجل في الهند. واليوم، نما هذا العدد بشكل كبير، حيث يشارك 2.5 مليون عداء مسجل في السباقات سنويًا. وقد أدى هذا النمو إلى نشوء نظام بيئي سنوي بقيمة 40.70 مليار دولار، يغطي كل شيء من التغذية إلى الملابس.
كل 90 ثانية، ينضم عدّاء جديد إلى هذا المجتمع المزدهر. لقد تطور الجري بالفعل إلى صناعة تبلغ قيمتها 450 مليون دولار سنويًا، وبهذا المعدل، قد نرى 15 إلى 20 مليون عدّاء خلال العقد المقبل. وهذا من شأنه أن يعزز النظام البيئي، ويؤثر على الناس من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية والفئات العمرية.
كما ساعدت حركة Fit India التي أطلقها رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تسريع نمو هذه الرياضة.
كيف تطورت رؤية بروكام منذ إنشائها في عام 1988؟
كانت شركة بروكام رائدة في إعادة تعريف نموذج الجري وتحويل إدارة الرياضة في الهند. لقد بدأنا أنا وأخي أنيل، إلى جانب شريكنا في ذلك الوقت، إنريكو بيبيرنو، هذا التحول. بين عامي 1988 و2003، قمنا بتنظيم العديد من الأحداث الرياضية ونجحنا بشكل أساسي في تحسين حالة المحترفين الرياضيين والنظام البيئي الرياضي في الهند.
بحلول مطلع القرن العشرين، تصور أنيل إقامة ماراثون دولي في الهند ــ ماراثون يتجاوز كونه مجرد سباق. وكان يعتقد أن الماراثون الضخم والعظيم قادر على العمل كقوة توحيدية، ودواء لكل داء في المجتمع المدني. وبلغ هذا الحلم المشترك ذروته بإطلاق ماراثون مومباي في عام 2003، حيث أقيم أول حدث في فبراير/شباط 2004. وما بدأناه لم يكن مجرد حدث؛ بل كان بداية لحركة.
ما هي الفرصة الكبيرة القادمة في مجال الرياضة التي تخطط بروكام لاستكشافها؟ هل لديكم خطط للإمارات ؟
تجذب فعاليات الجري لدينا اليوم الكثير من العدائين الدوليين بما في ذلك من دول الشرق الأوسط وآسيا مثل البحرين، ونحن نسعى باستمرار إلى ضمان مشاركة المزيد والمزيد من الأشخاص في فعاليات الجري لدينا في جميع أنحاء البلاد من الخارج ونأمل أن نرى تمثيلًا قويًا من دولة الإمارات العربية المتحدة قريبًا.
ونحن نرحب بفرصة إجراء حدث عالمي للجري لمسافات طويلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كيف تقوم بروكام بدمج الاستدامة في فعالياتها، وبما أن دولة الإمارات تحتل مرتبة عالية في مؤشر الاستدامة، فكيف يتجلى هذا الأمر عندما يقام حدث في الدولة؟
إن الاستدامة تشكل محوراً رئيسياً بالنسبة لنا، وقد عملنا باستمرار على جعل ماراثون تاتا مومباي ليس مجرد احتفال بالرياضة بل وأيضاً حدثاً صديقاً للبيئة. لقد قمنا بدمج العديد من المبادرات الخضراء على مر السنين للحد من البصمة الكربونية للحدث وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
نحن نؤمن بأن الاستدامة ليست مجرد خيار بل مسؤولية. يمثل الماراثون التغيير - ليس فقط في اللياقة البدنية وبناء المجتمع، ولكن أيضًا في تعزيز ثقافة تحترم البيئة. من خلال شركائنا ومبادراتنا، نهدف إلى وضع معايير جديدة للأحداث الرياضية المستدامة في الهند.
كيف ترون أن دور الرياضة النسائية سينمو في عام 2025؟
لقد وصلنا أخيرًا إلى مرحلة حيث يُنظَر إلى الرجال والنساء على أنهم متساوون في مساهماتهم في الرياضة. والجيل الحالي أكثر وعيًا واستباقية، ويحتضن الأنشطة مثل الرياضة بحماس وتشجيع.
ما هي نصيحتك لرواد الأعمال الشباب الذين يدخلون مجال إدارة الأحداث الرياضية؟
لقد تطور مصطلح إدارة الأحداث الرياضية بشكل كبير على مر السنين. فبعد أن كانت الهند تُعرف ذات يوم بأنها دولة مهووسة بالكريكيت، أصبحت الآن معترفًا بها ومحترمة عالميًا كدولة محبة للرياضة. كما تقدمت الهند بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2036 ولدينا تمثيل في اللجنة الأولمبية الدولية مع السيدة نيتا أمباني. يمهد هذا التحول الطريق لزيادة هائلة في الأحداث الرياضية في جميع أنحاء البلاد.
بالنسبة للشباب الطامحين إلى دخول مجال إدارة الأحداث الرياضية، فإن نصيحتي بسيطة: لا تستهينوا أبدًا بقوة الرياضات التشاركية. فهذه الأحداث لا تشهد نموًا غير مسبوق في المشاركة فحسب، بل أصبحت أيضًا أدوات قوية للعلامات التجارية للتواصل مع جماهيرها المستهدفة. تعمل الرياضات التشاركية الآن كجسر بين الشغف والمشاركة وفرص التسويق.
ما هي خططكم لعام 2025؟
تتمثل خطتنا البسيطة في مواصلة تحسين التجربة والعروض من محفظتنا الحالية من أحداث الجري.
الجري هو النشاط الأسرع نموًا في بلدنا. ومع وجود 140 مليون فرد مهتم بصحتهم، فإن الفرص لا حدود لها. لدينا الكثير من الأشياء المثيرة التي تنتظرنا ونخطط لكشفها عندما تتاح الفرصة المناسبة.
تتمتع صناعة الجري بزخم ممتاز وهي تنمو حاليًا بنسبة تتراوح بين 14% إلى 16% سنويًا.