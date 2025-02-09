استثمارات ضخمة تعزز صناعة الرياضة في دول الخليج

عندما بدأنا في عام 2004، كان هناك ما يقرب من 10 آلاف عداء مسجل في الهند. واليوم، نما هذا العدد بشكل كبير، حيث يشارك 2.5 مليون عداء مسجل في السباقات سنويًا. وقد أدى هذا النمو إلى نشوء نظام بيئي سنوي بقيمة 40.70 مليار دولار، يغطي كل شيء من التغذية إلى الملابس.