استثمارات التجزئة بالإمارات تتجه نحو السيارات الكهربائية.. التكنولوجيا والرعاية الصحية عن بُعد

أظهر مستثمرو التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة قناعة قوية بالإمكانات طويلة الأجل للسيارات الكهربائية والتكنولوجيا الناشئة، مع كشف بيانات جديدة من منصة التداول والاستثمار eToro عن زيادات كبيرة في الربع الثاني من عام 2025 في حيازات Hims & Hers Health وBYD وLucid Group.
وفقًا لبيانات eToro، تصدرت منصة الرعاية الصحية عن بُعد "Hims & Hers Health" القائمة، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 85%، وهي زيادة يُرجَّح أن يكون دافعها مستثمرو التجزئة الذين يتطلعون إلى الشراء خلال فترة الانخفاض. شهد السهم ارتفاعًا حادًا في أواخر أبريل وسط تفاؤل السوق بشأن شراكة محتملة مع نوفو نورديسك، لكنه انخفض بشكل ملحوظ في أواخر يونيو بعد فشل الصفقة. ويبدو أن العديد من المستثمرين يراهنون على انتعاش، متمسكين بانتعاش طويل الأجل.
بعد "هيمز آند هيرز"، جاءت شركتا تصنيع السيارات الكهربائية BYD (41%)، ومجموعة Lucid (27%). وتكتسب الأخيرة زخمًا متزايدًا في الخليج، بدعم من مالكها الأكبر، صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
لم تكن السيارات الكهربائية القطاع الوحيد الذي اكتسب زخمًا. فقد شهدت شركات التكنولوجيا، وخاصةً تلك العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، اهتمامًا متزايدًا من جانب المستثمرين. وشهدت كلٌ من أدوبي سيستمز وبايدو وبالانتير تكنولوجيز نموًا ربع سنوي مزدوج الرقم بين المستثمرين الإماراتيين. وارتفعت أسهم أدوبي وبايدو بأكثر من 25%، بينما ارتفعت أسهم بالانتير بنسبة 11%، مما يعكس تركيز الاهتمام على شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات القيمة السوقية الكبيرة.
وتُظهر البيانات أيضًا اهتمام المستثمرين بشركات التكنولوجيا العالمية الرائدة مثل Apple وAlphabet، بالإضافة إلى مزيج متنوع من الاستثمارات في قطاع السلع الفاخرة (LVMH)، والتمويل (Visa وMastercard)، وشركات صناعة الرقائق (AMD).
علق جورج نداف، المدير العام لشركة eToro في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: "يواصل مجتمع المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانته في طليعة اتجاهات التكنولوجيا العالمية والطاقة النظيفة. ويُظهر الارتفاع الحاد في الاستثمار في أسهم السيارات الكهربائية والشركات التي تُركز على التقنيات الرقمية توجهًا طويل الأجل. ويتطلع المستثمرون هنا إلى ما هو أبعد من التقلبات قصيرة الأجل، ويتطلعون إلى القطاعات التي تُشكل العقد المقبل، وهم يفعلون ذلك بثقة. كما أن المستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة يسارعون إلى رصد القيمة. وقد وفّر تصحيح السوق في أبريل ما اعتبره الكثيرون فرصة شراء، لا سيما في القطاعات عالية النمو التي تتماشى مع أجندات الابتكار الإقليمية، مثل الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية وتكنولوجيا الرعاية الصحية."
بالنظر إلى قائمة "أكثر الشركات انخفاضًا"، بدا أن المستثمرين الأفراد جنوا أرباحًا من أسهم الشركات التي شهدت مؤخرًا مكاسب قوية. انخفض عدد المساهمين في شركة ترانس ميديكس للتكنولوجيا الطبية في الإمارات العربية المتحدة بنسبة هائلة بلغت 82%، بينما شهدت أسهم شركتي أوراكل وبرودكوم انخفاضات كبيرة أيضًا. ومن بين الشركات الأخرى التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا، أوبر، وميكرون، وسوبر مايكرو كمبيوتر، وهي شركات شهدت أسعار أسهمها ارتفاعًا حادًا في الأرباع السابقة.
وأضاف نداف: "إن معرفة الوقت المناسب لجني الأرباح لا يقل أهمية عن رصد الفرص. تُظهر هذه البيانات أن المستثمرين الإماراتيين يركزون على النمو ويعتمدون على الاستراتيجية. إنهم يعرفون متى يستفيدون من الأرباح ويعيدون التوازن بعد انتهاء موجة الصعود."
رغم هذا التوازن، لم يطرأ تغيير يُذكر على قائمة الأسهم العشرة الأكثر احتفاظًا بين مستخدمي eToro في الإمارات العربية المتحدة. تبادلت شركتا Alphabet وNio مراكزهما لتحتلا المركزين السادس والسابع على التوالي، بينما حافظت Nvidia وTesla وApple وAmazon على مراكزها كأكثر الأسهم احتفاظًا منذ نهاية عام 2024.