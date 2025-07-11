استثمارات التجزئة بالإمارات تتجه نحو السيارات الكهربائية.. التكنولوجيا والرعاية الصحية عن بُعد

علق جورج نداف، المدير العام لشركة eToro في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: "يواصل مجتمع المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانته في طليعة اتجاهات التكنولوجيا العالمية والطاقة النظيفة. ويُظهر الارتفاع الحاد في الاستثمار في أسهم السيارات الكهربائية والشركات التي تُركز على التقنيات الرقمية توجهًا طويل الأجل. ويتطلع المستثمرون هنا إلى ما هو أبعد من التقلبات قصيرة الأجل، ويتطلعون إلى القطاعات التي تُشكل العقد المقبل، وهم يفعلون ذلك بثقة. كما أن المستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة يسارعون إلى رصد القيمة. وقد وفّر تصحيح السوق في أبريل ما اعتبره الكثيرون فرصة شراء، لا سيما في القطاعات عالية النمو التي تتماشى مع أجندات الابتكار الإقليمية، مثل الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية وتكنولوجيا الرعاية الصحية."