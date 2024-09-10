استثمارات آمنة للمغتربين الهنود: صناديق مشتركة هجينة

تم إنشاء نظام موحد للتوصيل والتشغيل لتقليل الحاجة إلى توثيق مكثف من المقترضين. تم تصميم هذا خصيصًا لمعالجة الطلب على الائتمان للقطاع الزراعي من خلال رقمنة الوصول إلى البيانات. يتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لضمان صحة البيانات التي تم جمعها وتجنب احتمالات أي تحيز. علاوة على ذلك، يجب حماية خصوصية البيانات لمنع أي سوء استخدام. لذلك، من المتوقع أن يكون هناك في الأشهر المقبلة نمو قوي في تدفق الائتمان إلى المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة.