استثمارات آمنة للمغتربين الهنود: صناديق مشتركة هجينة
السؤال: سأعود إلى الهند بعد تقاعدي في وقت لاحق من هذا العام. وقد نصحني البعض باستثمار مدخراتي في صناديق الاستثمار المشتركة. ولكن نظرًا لتقلب سوق الأسهم، فإن لدي تحفظات جدية بشأن القيام بذلك. ربما توجد فئات آمنة من صناديق الاستثمار المشتركة حيث يمكنني الاستثمار في البداية.
الإجابة: يُنصح المستثمرون الجدد عمومًا بالتفكير في الاستثمار في صندوق أسهم هجين . يجمع هذا الصندوق بين فئتين من الأصول حيث يتم استثمار حوالي 65 في المائة من إجمالي الأصول في الأسهم والأدوات المرتبطة بالأسهم والرصيد المتبقي في الأوراق المالية الدائنة وأدوات سوق النقد. وهذا يجعل الصندوق أقل تقلبًا مقارنة بصندوق الأسهم الخالص.
تتمثل إحدى مزايا صندوق الأسهم الهجين في أن المستثمرين يستفيدون من تخصيص الأصول تلقائيًا. وهذا يعني أنه عندما يتجاوز تخصيص الأسهم 65 في المائة، يقوم مدير الصندوق بتقليص تخصيص الأسهم والانتقال إلى أدوات الدين. وقد استخدم الصندوق الهجين العدواني أكثر من 5.5 مليون مستثمر وبلغ إجمالي الأصول المدارة 2.19 تريليون روبية اعتبارًا من 31 يوليو 2024.
يستثمر معظم مديري الصناديق فقط في أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، حيث تتمتع هذه الشركات بسجل طويل الأمد من النمو. لذلك، يقوم العديد من المستثمرين الذين لديهم أفق زمني يمتد لخمس سنوات بتقسيم استثماراتهم على فترات زمنية باستخدام خطة استثمار منهجية تضمن عائدًا معقولاً مع الحد الأدنى من المخاطر.
السؤال: في حين أن الائتمان الذي تقدمه البنوك والمؤسسات المالية قد زاد بشكل منتظم، فإن المزارعين والشركات الصغيرة في الهند محرومون من الأموال اللازمة لدعم نموهم. فهل هناك أي احتمال لحصول الفئات الضعيفة على نصيبها المستحق من الائتمان؟
الإجابة: يتخذ بنك الاحتياطي الهندي خطوات إيجابية لضمان تدفق الائتمان الكافي للمزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. ومن المقرر وضع منصة تكنولوجية جديدة تسمى واجهة الإقراض الموحدة (ULI) والتي ستسهل تدفق الائتمان وتوفر القروض للمزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة. وستتيح رقمنة الخدمات المصرفية تدفق الائتمان بسلاسة. وستتيح واجهة الإقراض الموحدة تدفق المعلومات الرقمية القائمة على الموافقة. ويجري الآن تحديث سجلات الأراضي التي ستكون متاحة للمصرفيين وغيرهم من المقرضين، مما يسرع من تقييم الائتمان للمقترضين من المناطق الريفية والشركات الصغيرة.
تم إنشاء نظام موحد للتوصيل والتشغيل لتقليل الحاجة إلى توثيق مكثف من المقترضين. تم تصميم هذا خصيصًا لمعالجة الطلب على الائتمان للقطاع الزراعي من خلال رقمنة الوصول إلى البيانات. يتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لضمان صحة البيانات التي تم جمعها وتجنب احتمالات أي تحيز. علاوة على ذلك، يجب حماية خصوصية البيانات لمنع أي سوء استخدام. لذلك، من المتوقع أن يكون هناك في الأشهر المقبلة نمو قوي في تدفق الائتمان إلى المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
السؤال: أعلنت الحكومة عن مبادرات في مجال الحوسبة الكمومية. وأود أن أعرف ما إذا كانت هناك أي خطوات إيجابية قد اتُخذت في هذا الصدد.
الإجابة: تم تأسيس بعثة الكم الوطنية مؤخرًا والتي بدأت في التفاعل مع 14 شركة ناشئة في الهند. وقد تقرر البدء في صرف المنح للشركات الناشئة المؤهلة في مجال الكم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وستكون هذه المنح في حدود 20 مليون روبية إلى 250 مليون روبية.
والسبب هو أن الشركات الناشئة تحتاج إلى الأموال نظراً للاستثمارات الكبيرة، نظراً للطبيعة المكثفة لرأس المال في التكنولوجيا. ولا تدعم شركات رأس المال الاستثماري حاليًا المشاريع الجديدة نظرًا للاستثمارات الضخمة المعنية. وقد أنهى NQM أربعة محاور مواضيعية كمية. والمواضيع هي الحوسبة الكمية، والاتصالات الكمية، والاستشعار الكمي والقياس الكمي، والمواد والأجهزة الكمية.
سيتم إنشاء هذه المراكز في المعاهد الأكاديمية والوطنية للبحث والتطوير. ويجري إنشاء مركز تنسيق في المعهد الهندي للتكنولوجيا في كانبور والذي سيقيم تقدم المشاريع كل ستة أشهر. وقد شعرت NQM بالحماس لحقيقة أن الشركات الناشئة التي تقترح تمويلها قد أجرت بالفعل أبحاثًا في تطوير المنتجات في مجالات توزيع المفاتيح الكمومية ومجالات التشفير بعد الكم.
"إتش بي رانينا" محامي ممارس، متخصص في قوانين الشركات والضرائب في الهند.