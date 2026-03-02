استئناف العمليات الجزئية في مطار أبوظبي الدولي اعتباراً من اليوم

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خالية تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
أعلنت مطارات أبوظبي عن استئناف العمليات الجزئية في مطار أبوظبي الدولي (AUH) اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026، بالتنسيق مع السلطات وشركات الطيران المعنية. نصحت سلطة المطار المسافرين بالتحقق من شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على تحديثات جدول الرحلات قبل الوصول إلى المطار.
كما أكدت مطارات دبي أن استئنافاً محدوداً للعمليات سيبدأ مساء اليوم، 2 مارس. سيُسمح لعدد قليل من الرحلات الجوية بالعمل من مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي وورلد سنترال – آل مكتوم الدولي (DWC).
تم إلغاء أو تأخير عدة رحلات جوية بسبب الإغلاق الجزئي المؤقت للمجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة كإجراء احترازي وسط تطور الظروف الأمنية الإقليمية. لتخفيف قلق المسافرين خلال هذه الظروف الاستثنائية، أصدرت شركات الطيران الإماراتية الكبرى خيارات استرداد الأموال وإعادة الحجز للمسافرين عبر الإمارات.
كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) عن استئناف عمليات الطيران في مطارات الإمارات لمساعدة المسافرين العالقين، وستعلن شركات الطيران عن جداول الرحلات للمسافرين المتأثرين والوجهات المعنية.
تحث الهيئة المسافرين الذين تأثرت رحلاتهم بعدم التوجه إلى المطارات حتى يتم الاتصال بهم وإبلاغهم بمواعيد وتفاصيل رحلاتهم من قبل شركات الطيران الخاصة بهم، وذلك لتجنب الازدحام وضمان سلاسة الإجراءات.
أعربت الهيئة عن تقديرها لتعاون المسافرين، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات الصادرة يلعب دوراً محورياً في تسهيل الإجراءات والحفاظ على انتظام العمليات.
أكدت طيران الإمارات يوم الاثنين أنها ستبدأ بتشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية اعتباراً من مساء اليوم (الاثنين). “نحن نستوعب العملاء ذوي الحجوزات المبكرة كأولوية، وسيتم الاتصال مباشرة بالذين تم إعادة حجزهم للسفر على هذه الرحلات المحدودة من قبل طيران الإمارات،” حسبما ذكرت الناقلة التي تتخذ من دبي مقراً لها.
أوضحت شركة الطيران أن جميع الرحلات الأخرى لا تزال معلقة حتى إشعار آخر.
كما أكدت الاتحاد للطيران أن بعض رحلات الإعادة إلى الوطن ورحلات الشحن قد تعمل بالتنسيق مع سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، تظل جميع الرحلات المجدولة معلقة بسبب الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.