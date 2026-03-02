استئناف العمليات الجزئية في مطار أبوظبي الدولي اعتباراً من اليوم

أكدت طيران الإمارات يوم الاثنين أنها ستبدأ بتشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية اعتباراً من مساء اليوم (الاثنين). “نحن نستوعب العملاء ذوي الحجوزات المبكرة كأولوية، وسيتم الاتصال مباشرة بالذين تم إعادة حجزهم للسفر على هذه الرحلات المحدودة من قبل طيران الإمارات،” حسبما ذكرت الناقلة التي تتخذ من دبي مقراً لها.