استئناف الرحلات الجوية في دبي يعيد الزخم لقطاع الذهب والمجوهرات

صرح توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة "مجموعة دبي للمجوهرات"، بأن استئناف الرحلات الجوية في دبي قد ساهم في تخفيف بعض مشكلات سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية التي واجهها قطاع الذهب والمجوهرات في الإمارة.
وقال توحيد عبد الله: "إن قطاع الذهب والمجوهرات في دبي يعمل بكامل طاقته عبر جميع المستويات، مما يظهر مرونة كبيرة رغم التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة المتعلقة بسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية وعمليات النقل، والتي تم تذليل الكثير منها بفضل استئناف الرحلات الجوية عبر مطار دبي الدولي".
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بين "غرفة تجارة دبي" و"مجموعة دبي للمجوهرات" لدعم استمرارية الأعمال في قطاع الذهب والمجوهرات بدبي في ظل الظروف الراهنة، وتعزيز كفاءة جميع الأنشطة التشغيلية والتجارية المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية.
حضر الاجتماع سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وأعضاء مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات.
عقب اندلاع النزاع العسكري الذي شمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في فبراير، تم تعليق الرحلات الجوية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بسبب إغلاق الأجواء، مما أثر على سلاسل التوريد والعمليات اللوجستية في العديد من القطاعات.
وكانت مطارات دبي والناقلات الوطنية الإماراتية قد أعلنت عن استئناف عمليات محدودة الأسبوع الماضي. وفي 7 مارس، أعلنت مطارات دبي عن الاستئناف الجزئي للعمليات من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي. بالإضافة إلى ذلك، أفادت شركات "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" و"الاتحاد للطيران" و"العربية للطيران" باستئناف رحلات محدودة لإجلاء المسافرين العالقين.
من جانبه، أكد محمد علي راشد لوتاه أن صناعة الذهب والمجوهرات في دبي تعد من بين أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارة، قائلاً: "من خلال التواصل المستمر مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، نقدم دعماً متكاملاً لضمان استمرارية العمليات بسلاسة عبر جميع الأنشطة المتعلقة بتجارة وتصنيع الذهب والمجوهرات في دبي. كما نعمل على تعزيز قدرة الشركات على الاستجابة للتطورات بفعالية وكفاءة، مما يرسخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للذهب والمجوهرات".
وأكدت غرف دبي ومجموعة دبي للمجوهرات أن القطاع يعمل بكفاءة عالية في جميع أقسامه، مبرهناً على صموده أمام التحديات الإقليمية والعالمية.
تُعرف دبي بـ "مدينة الذهب"، وهي مركز عالمي رئيسي لتجارة الذهب والمجوهرات. وتضم منطقة الذهب في دبي أكثر من 1,000 تاجر تجزئة في فئات الذهب والمجوهرات والعطور ومستحضرات التجميل.
وفي عامي 2024-2025، صدرت الإمارات ذهباً بقيمة تقارب 53.41 مليار دولار (ما يعادل 196 مليار درهم)، مع شركاء تجاريين رئيسيين شملوا سويسرا، المملكة المتحدة، الهند، هونغ كونغ، وتركيا، مما جعل الدولة ثاني أكبر وجهة لتجارة الذهب العيني في العالم.
واختتم عبد الله تصريحه مشيراً إلى أن الدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومة دبي لجميع قطاعات الأعمال وسط التطورات العالمية قد عزز من مرونة الاقتصاد وتنافسية القطاع الخاص محلياً ودولياً. وأضاف أن التنسيق الاستباقي والتواصل المباشر بين غرفة دبي والجهات الحكومية والشركات والمستثمرين يساهم في تعزيز استدامة القطاع الخاص وتجاوز أي تحديات قد تنجم عن الظروف العالمية.