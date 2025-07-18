ازدهار تجاري وتوقعات معتدلة: المشهد العقاري بدبي 2025

قالت سابنا جاغتياني، المديرة والمحللة الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط في ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، إن العقارات التجارية في دبي تشهد ازدهارًا مع وصول معدلات الشواغر إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 8.6%، مدفوعة بتدفق اللاعبين الأجانب وإطلاق شركات جديدة.

وأضافت أن الطلب المرتفع على المساحات التجارية يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات أيضًا في جميع أنحاء الإمارة، وخاصة للمكاتب المتميزة/الدرجة الأولى.

وأشار سابنا إلى أن هذا النمو القوي للعقارات التجارية مدعوم باللوائح الخاصة بالشركات، وبيئة اقتصادية ديناميكية، والضرائب المنخفضة التي تقدمها المدينة للشركات.

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وأضافت: "تشهد دبي وأبوظبي طلبًا قويًا ونموًا طفيفًا في إيجارات العقارات التجارية. ولا تزال مراكز التسوق الإقليمية الكبرى تهيمن على السوق، مما دفع أصحابها إلى توسيع عروضهم".

وقال مطلعون على الصناعة إن مراكز التسوق الشهيرة في دبي لديها قائمة انتظار للعملاء الجدد بسبب انخفاض معدل الشواغر.

وأشار سابنا إلى أن المتسوقين في دول مجلس التعاون الخليجي يبحثون عن مفاهيم فريدة وعلامات تجارية وتجارب جديدة.

قالت في أحدث ملاحظاتها حول المشهد الاقتصادي المحلي والإقليمي: "تُعزز اتجاهات التحضر، وخاصةً في الرياض وجدة، الطلب على نماذج البيع بالتجزئة الحديثة واستراتيجيات القنوات المتعددة. ومن المرجح أن يواجه أصحاب المراكز التجارية الذين يفشلون في مواكبة هذه الاتجاهات ضغطًا على الإيجارات وزيادة في الشواغر. ولا يزال الإنفاق على السلع الفاخرة في المنطقة مرتفعًا، مما يُحفز نمو مراكز التسوق الرئيسية. ومع ذلك، لا يزال إنفاق المستهلكين حذرًا بشكل عام نظرًا لعدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة نسبيًا، وضغوط التضخم".

تصحيح معتدل

توقعت سابنا أن يشهد سوق العقارات السكنية في دبي تصحيحًا سعريًا معتدلًا خلال 12-18 شهرًا. وأضاف: "قد تشهد أسعار الوحدات السكنية في دبي انخفاضًا نتيجةً لزيادة كبيرة محتملة في المعروض الجديد، إلا أن درجة التصحيح ستكون على الأرجح معتدلة مقارنةً بفترات الركود السابقة".

في مايو 2025، توقعت الشركة تصحيحًا في الأسعار بنسبة لا تتجاوز 15%. وأضافت أن المبيعات المسبقة في دبي تحطم الأرقام القياسية.

لا يزال الطلب على العقارات السكنية مرتفعًا على الرغم من تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران واضطرابات الرسوم الجمركية. ولا تزال إصلاحات التأشيرات المواتية وجودة الحياة تجذب المشترين ذوي الثروات الكبيرة، حيث ارتفع حجم مبيعات الوحدات الفاخرة التي تزيد أسعارها عن 10 ملايين درهم (2.72 مليون دولار) بنحو 60% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025.

وباعتبارها ملاذاً آمناً، استفادت الإمارات العربية المتحدة ودبي تاريخياً من الصراعات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، مما أدى إلى نمو السكان وتدفقات الاستثمار.