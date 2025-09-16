ازدهار الأعمال الشباب مع بروز أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للشركات الناشئة

المشهد الريادي في أبوظبي يشهد تحولاً جيلياً مع تدفق الآلاف من المبدعين الشباب إلى النظام البيئي للأعمال في المدينة، مما يمثل أحد أسرع التوسعات في مشاريع الشباب في المنطقة.
وأفادت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن عدد الشركات التي يقودها الشباب والمسجلة لدى الغرفة ارتفع بنسبة استثنائية بلغت 97.8% بين عامي 2023 و2024، وهي زيادة تعكس ثقة الجيل الجديد والجاذبية المتزايدة للإمارة كمركز للشركات الناشئة والمشاريع القائمة على التكنولوجيا.
وفقًا لأحدث بيانات الغرفة، يبلغ عدد الأعضاء المنتسبين إلى المنظمة أكثر من 21,240 عضوًا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، برأس مال مسجل إجمالي يتجاوز 14.9 مليار درهم إماراتي. ومن اللافت للنظر أن العضوية موزعة بالتساوي تقريبًا بين الإماراتيين، الذين يشكلون 49%، والوافدين، الذين يشكلون 51%، مما يدل على الطابع العالمي لاقتصاد أبوظبي وقدرته على استقطاب المواهب المتنوعة. وتهيمن الأنشطة التجارية على المشاريع التي يقودها الشباب، حيث تمثل 40% من العمليات، تليها قطاعات البناء والخدمات الإدارية والضيافة والأغذية، مما يُظهر مزيجًا متينًا من المشاريع الاقتصادية التقليدية والجديدة.
وصف منصور الصايغ، رئيس مجلس أعمال شباب أبوظبي، التوسعة بأنها دليل على أن الإمارة أصبحت محفزًا للأفكار والابتكار. وقال: "يُمثل مجلس أعمال شباب أبوظبي منصةً حيوية تُمكّن رواد الأعمال الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. نؤمن بأن على الشباب ألا ينتظروا الفرص، بل أن يُصقلوها بأفكار مُبتكرة وطموحات جريئة، وقد صُممت برامجنا ومبادراتنا المتخصصة لتحقيق ذلك".
وأضاف أن استراتيجية المجلس ترتكز على خمسة ركائز أساسية هي: تمثيل مصالح الشباب، وتشكيل التشريعات، وبناء المهارات، وتعزيز الشراكات، وخلق فرص عمل جديدة - وكلها مدعومة بالتزام الغرفة طويل الأمد برعاية المواهب.
إن تنامي ريادة الأعمال بين الشباب ليس ظاهرة معزولة، بل هو مترابطٌ بشكلٍ وثيق مع طموح أبوظبي الأوسع نطاقًا لترسيخ مكانتها كقائدة عالمية في الابتكار والشركات الناشئة والصناعات القائمة على التكنولوجيا. وقد استثمرت الإمارة بالفعل بكثافة في تهيئة بيئة خصبة لرواد الأعمال، من خلال مبادرات مثل Hub71، وهي منصة تكنولوجية عالمية مدعومة حكوميًا، استقطبت أكثر من 315 شركة ناشئة منذ إطلاقها عام 2019، وجمعت تمويلاتٍ تجاوزت 5.4 مليار درهم إماراتي. وقد أسس أو توسّع العديد من هذه الشركات الناشئة رواد أعمال شباب يستفيدون من حوافز مثل السكن المدعوم ومساحات المكاتب، والإرشاد، والوصول إلى مستثمرين عالميين.
تُظهر البيانات الحديثة أن تدفقات رأس المال الاستثماري إلى منظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة تجاوزت ملياري دولار أمريكي في عام 2024، وتستحوذ أبوظبي على حصة كبيرة منها. وتشمل القطاعات الرئيسية الجاذبة للتمويل التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا المناخ، والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لأبوظبي. كما رسّخت الإمارة حضورًا قويًا في مجال التكنولوجيا العميقة وعلوم الحياة، حيث استقطبت شركاء بحثيين عالميين، وأسّست تجمعات استثمارية حول صناعات جديدة. ويعزز وجود صناديق الثروة السيادية، مثل مبادلة، التي كانت في طليعة الاستثمار في التقنيات المبتكرة عالميًا، دور أبوظبي كمركز جذب لرأس المال والابتكار.
أشار الصايغ إلى أن مجلس الشباب يُقدم أيضًا دعمًا مُركزًا لمساعدة رواد الأعمال الشباب على تجاوز المراحل الأولى المُعقدة من رحلتهم. ومن بين المبادرات المُصممة لتذليل عوائق دخول السوق، خدمات استشارية مجانية لتأسيس الأعمال، والمساعدة في الحصول على التراخيص التجارية، وعضوية مجانية في بوابة أعمال شباب أبوظبي، وتسهيل التوسع الدولي. تعكس هذه البرامج إدراك الغرفة بأن الشركات الناشئة غالبًا ما تحتاج إلى أكثر من مجرد رأس مال، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة من الإرشاد والتنظيم والتواصل العالمي لتحقيق النجاح.
تعزز الإصلاحات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال بروز أبوظبي كمركز رائد للشركات الناشئة. وقد لعبت التغييرات الأخيرة في قوانين الشركات، وسياسات التأشيرات الأكثر مرونة لرواد الأعمال، وانخفاض تكاليف تأسيس المشاريع، دورًا حاسمًا في جذب رواد الأعمال الشباب. ويؤكد تبني الإمارة للذكاء الاصطناعي، والذي انعكس في إنشاء منصة Hub71+ المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا العام، عزم أبوظبي على بناء اقتصاد قائم على الابتكار، حيث يمكن للشباب أن يلعبوا دورًا محوريًا.
يشير المحللون إلى أن نمو المشاريع التي يقودها الشباب في أبوظبي يتماشى مع رؤية الإمارات الأوسع لتمكين سكانها وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. وبحلول عام 2030، تهدف الدولة إلى جعل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يقودها الشباب في كثير منها، مساهمةً في أكثر من نصف الاقتصاد غير النفطي. وفي هذا السياق، فإن مضاعفة عدد المشاريع التي يقودها الشباب في غضون عام واحد فقط تُرسل إشارة قوية على الزخم.
يعتقد خبراء القطاع أن الدعم المالي القوي والسياسات الشاملة والبنية التحتية المتنامية للابتكار في أبوظبي يُهيئ بالفعل الطريق للعديد من هذه الشركات الناشئة للتوسع إقليميًا ودوليًا. "بالنسبة لأبوظبي، لا يقتصر التحدي الآن على الحفاظ على وتيرة النمو هذه، بل يشمل أيضًا ضمان نضوج المشاريع التي يقودها الشباب لتصبح شركات قادرة على المنافسة عالميًا." وكما أوضح الصايغ، فإن أبوظبي لا تكتفي برعاية الأفكار فحسب، بل "تهيئ بيئة أعمال تُمكّن الشباب من المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، مما يُعزز مكانتها كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال."