ازدهار الأعمال الشباب مع بروز أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للشركات الناشئة

وفقًا لأحدث بيانات الغرفة، يبلغ عدد الأعضاء المنتسبين إلى المنظمة أكثر من 21,240 عضوًا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، برأس مال مسجل إجمالي يتجاوز 14.9 مليار درهم إماراتي. ومن اللافت للنظر أن العضوية موزعة بالتساوي تقريبًا بين الإماراتيين، الذين يشكلون 49%، والوافدين، الذين يشكلون 51%، مما يدل على الطابع العالمي لاقتصاد أبوظبي وقدرته على استقطاب المواهب المتنوعة. وتهيمن الأنشطة التجارية على المشاريع التي يقودها الشباب، حيث تمثل 40% من العمليات، تليها قطاعات البناء والخدمات الإدارية والضيافة والأغذية، مما يُظهر مزيجًا متينًا من المشاريع الاقتصادية التقليدية والجديدة.