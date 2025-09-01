ازدحام الطرق يعيد ترتيب أولويات السكن لدى الموظفين

مع تزايد حركة المرور، يدفع المزيد من سكان الإمارات إيجارات أعلى ليكونوا بالقرب من مكان العمل

مع ازدحام الطرق بشكل متزايد في دبي وأبوظبي، بدأ العديد من المهنيين في إعادة تقييم رحلات تنقلهم اليومية وتأثيرها على الإنتاجية والصحة النفسية ووقت الفراغ الشخصي.

بالنسبة لثمجد محمد صِدّيق، أصبحت التنقلات الطويلة وصعوبة الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة تحديًا متزايدًا. وللحصول على وقت أكبر لنفسه ولعائلته وتجنب الإجهاد الناجم عن الزحام، قرر الانتقال وتغيير مقر عمله.