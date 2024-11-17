ارتفاع ملحوظ في معاملات الإيجار في دبي لجاذبية المدينة

وفي سوق المبيعات، شهد شهر أكتوبر ارتفاعاً حاداً بواقع 19,413 معاملة بيع، بارتفاع قدره 77% عن العام الماضي. وبلغت القيمة الإجمالية للمعاملات 50.28 مليار درهم، مع ارتفاع متوسط السعر للقدم المربع بنسبة 17% إلى 1,473 درهم للقدم المربع. وتصدرت العقارات على الخارطة قائمة المبيعات، حيث شكلت 67% من إجمالي المبيعات ــ وهو خيار مقنع للمشترين الذين يتطلعون إلى تأمين حصة في مشاريع التطوير المستقبلية في دبي.