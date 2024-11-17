ارتفاع ملحوظ في معاملات الإيجار في دبي لجاذبية المدينة
شهد سوق الإيجار في دبي ما مجموعه 42,076 معاملة تأجير في أكتوبر/تشرين الأول، بحسب بيانات حديثة.
وبحسب أحدث الأرقام التي أصدرتها شركة الاستشارات العقارية"بيترهومز" Betterhomes، فإن جاذبية المدينة لا تزال كما هي، رغم انخفاضها بنسبة 15% على أساس سنوي، مع تحولات ملحوظة في تفضيلات المستأجرين.
وشكلت العقود الجديدة 41% من عقود الإيجار، بينما تصدرت عقود التجديد قائمة الإيجارات بنسبة 59%. وبرزت مناطق الصفوح وموتور سيتي ودبي الجنوب كأبرز مناطق النمو للشقق والفلل والمنازل على التوالي، حيث أظهرت مناطق الطلب على الإيجار ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ متوسط إيجار الشقق في الصفوح 125.200 درهم، ومتوسط إيجار الفلل في موتور سيتي 316.6 ألف درهم.
وتتمتع أفضل المجمعات السكنية للإيجار بنفس القدر من الجاذبية. وتعد دبي مارينا وخليج الأعمال وأبراج بحيرة جميرا من المناطق المفضلة للباحثين عن الشقق، في حين تتصدر المرابع العربية 3 وداماك هيلز ودبي هيلز 2 قائمة المناطق المفضلة للفيلات. كما شهدت شركة بيتر هومز زيادة بنسبة 61% على أساس سنوي في عدد العملاء المحتملين، مما يؤكد جاذبية هذه المجمعات.
وأظهرت البيانات أن متوسط إيجارات الشقق في أبرز مجتمعات دبي بلغ نحو 120 ألف درهم، بينما بلغ 159 ألف درهم للمنازل، و401 ألف درهم للفلل.
وفي سوق المبيعات، شهد شهر أكتوبر ارتفاعاً حاداً بواقع 19,413 معاملة بيع، بارتفاع قدره 77% عن العام الماضي. وبلغت القيمة الإجمالية للمعاملات 50.28 مليار درهم، مع ارتفاع متوسط السعر للقدم المربع بنسبة 17% إلى 1,473 درهم للقدم المربع. وتصدرت العقارات على الخارطة قائمة المبيعات، حيث شكلت 67% من إجمالي المبيعات ــ وهو خيار مقنع للمشترين الذين يتطلعون إلى تأمين حصة في مشاريع التطوير المستقبلية في دبي.
وعلى مستوى المجتمع، استقطبت مناطق دبي مارينا، وجميرا فيليج سيركل، ودبي هيلز استيت معظم مبيعات الشقق، في حين وجدت الفلل مكانها المفضل في جميرا فيليج سيركل، ودبي لاند، والمرابع العربية.
وبلغ متوسط أسعار البيع 1.69 مليون درهم للشقق، و2.96 مليون درهم للمنازل، و13.54 مليون درهم للفلل، بحسب بيانات شركة بيترهومز.
وقالت شركة بيترهومز في بيان: "مع نشاط المستثمرين بنسبة 77% والمستخدمين النهائيين بنسبة 23%، فإن سوق المبيعات يعكس الثقة المحلية والدولية في نمو دبي".