ارتفاع مطالبات التأمين تؤثرعلى أرباح الشركات بعد أمطار أبريل

قد تتراجع أرباح شركات التأمين في الإمارات بما يصل إلى الربع في الربع الثاني من العام بسبب هطول الأمطار غير المسبوقة في 16 أبريل، والتي تسببت في أضرار جسيمة في الممتلكات والمركبات الخاصة بالسكان. ومن المتوقع أن تواجه الشركات الأصغر حجماً مشاكل في السيولة والقدرة على الوفاء بالتزاماتها نتيجة لهذه الأمطار غير المسبوقة.

ويقول مطلعون على هذا القطاع أن أعلى معدل لهطول الأمطار في الإمارات منذ 75 عاماً قد يدفع أرباح شركات التأمين إلى الانخفاض وقد يتسبب في تكبد بعضها الخسائر، لكن دخل الاستثمار قد يخفف من ذلك.

وبعد هطول الأمطار في أبريل، شهدت شركات التأمين زيادة هائلة في المطالبات المتعلقة بالسيارات والفلل والعقارات التجارية. ويشير بعض المطلعين على القطاع إلى أن ما يصل إلى 100 ألف مركبة قد تضررت أثناء هطول الأمطار.