ارتفاع مطالبات التأمين تؤثرعلى أرباح الشركات بعد أمطار أبريل
قد تتراجع أرباح شركات التأمين في الإمارات بما يصل إلى الربع في الربع الثاني من العام بسبب هطول الأمطار غير المسبوقة في 16 أبريل، والتي تسببت في أضرار جسيمة في الممتلكات والمركبات الخاصة بالسكان. ومن المتوقع أن تواجه الشركات الأصغر حجماً مشاكل في السيولة والقدرة على الوفاء بالتزاماتها نتيجة لهذه الأمطار غير المسبوقة.
ويقول مطلعون على هذا القطاع أن أعلى معدل لهطول الأمطار في الإمارات منذ 75 عاماً قد يدفع أرباح شركات التأمين إلى الانخفاض وقد يتسبب في تكبد بعضها الخسائر، لكن دخل الاستثمار قد يخفف من ذلك.
وبعد هطول الأمطار في أبريل، شهدت شركات التأمين زيادة هائلة في المطالبات المتعلقة بالسيارات والفلل والعقارات التجارية. ويشير بعض المطلعين على القطاع إلى أن ما يصل إلى 100 ألف مركبة قد تضررت أثناء هطول الأمطار.
وقال سلمان شاه، كبير مستشاري التأمين في شركة "لكس للتأمين والاستشارات" (Lux Actuaries and Consultants): "من المتوقع أن تؤدي زيادة المطالبات وارتفاع تكاليف إعادة التأمين إلى خفض الأرباح بشكل كبير، وتشير التقديرات إلى أن الأرباح قد تنخفض بنسبة تصل إلى 15-25 في المائة مقارنة بالربع السابق، اعتماداً على وضع شركة التأمين وترتيبات إعادة التأمين".
وبحسب شركة بدري للاستشارات الإدارية، ارتفعت إيرادات شركات التأمين المدرجة في الإمارات بنسبة 24% إلى 8.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 6.9 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام السابق. وارتفعت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 19% إلى 654 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024.
إعادة التأمين تساعد
وقال سلمان شاه إن الأمطار التي هطلت في 16 أبريل أثرت بشدة على ربحية شركات التأمين في الإمارات بسبب الزيادة الكبيرة في مطالبات التأمين.
وأضاف شاه "لقد أدى هذا الوضع إلى استنزاف الموارد المالية للعديد من شركات التأمين، وخاصة تلك التي لديها تغطية إعادة تأمين ضئيلة أو احتياطيات رأسمالية أقل. ويبلغ تقدير جاي كاربنتر المحدث للخسائر المؤمنة مبلغ 2.4 مليار دولار، حيث تبلغ حصة السيارات 250 مليون دولار. وارتفع تقدير مطالبات الممتلكات بشكل كبير من التقدير الأولي البالغ 650 مليون دولار إلى 850 مليون دولار، في حين كانت الخسائر المحدثة للسيارات قريبة من التقدير الأولي. أما المجالات الرئيسية الأخرى المتأثرة بالأمطار فهي انقطاع الأعمال والتأمين على السفر".
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد معظم شركات التأمين انخفاضاً في الأرباح عوضاً عن الانزلاق إلى خسائر صريحة.
وقال شاه: "إن إعادة التغطية التأمينية القوية للمطالبات الكبرى تساعد في تخفيف الأثر المالي، ومع ذلك، قد تواجه بعض شركات التأمين الأصغر حجماً وذات رأس المال الأقل مشكلات تتعلق بالسيولة والقدرة على الوفاء بالتزاماتها. وقال شاه إن شركات التأمين الأكبر حجماً التي لديها محافظ متنوعة واحتياطيات رأسمالية كبيرة هي في وضع أفضل لاستيعاب الصدمة دون الوقوع في منطقة الخسارة".
وبحسب شركة بدري للاستشارات الإدارية، تواجه مراكز الملاءة المالية بين الشركات ضغوطاً متزايدة بشكل تدريجي. ومن بين 25 شركة كشفت عن ملاءتها المالية في الربع الأول من عام 2024، لم تستوف 6 شركات معايير الملاءة المالية.
كما قامت شركات التأمين بزيادة أسعار التأمين على السيارات بعد هطول الأمطار لتغطية الخسائر وتكاليف إعادة التأمين المتوقعة، مما يؤدي إلى تحسين ربحية الأعمال في المستقبل.
دخل الاستثمار للتعويض
وقالت "جيسيكا بوتيلو يونج"، المديرة المساعدة في شركة إيه إم بيست، إن الفيضانات في الإمارات العربية المتحدة ستؤثر على ربحية شركات التأمين في عام 2024، وخاصة تلك التي هي عرضة بشكل أكبر لمخاطر السيارات الشاملة (حيث يتم تغطية مخاطر الفيضانات) في دبي.
وأوضحت يونج: "سيشمل ذلك شركات التأمين المحلية وتلك التي لديها عمليات فرعية أو تابعة في السوق. سيتم التنازل عن المطالبات العقارية والهندسية إلى حد كبير للسوق الدولية. قد يكون هناك بعض التراكم لصافي التعرض للخسارة، واستفادة من إعادة التأمين والقدرة على إعادة صياغة غطاء إعادة التأمين إذا استنفد، والتغييرات المحتملة في الشروط والأحكام، بما في ذلك الأسعار والعمولات عند التجديد - وهذا قد يؤدي إلى انخفاض الربحية في المستقبل".
وأضافت أن خسائر العديد من شركات التأمين خلال هذا الربع يمكن تخفيفها جزئياً عبر دخل الاستثمار.
وبحسب شركة بدري، ارتفع الدخل الاستثماري من 559 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023 إلى 754 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الربحية الإجمالية.
وقالت بوتيلو يونج أنه قد يكون هناك أيضاً بعض التأثيرات الجانبية في الربع الثالث مع تعديل مبالغ الخسارة بالزيادة أو النقصان، أو قيام الشركات بتكبد بعض الخسائر في فترة الإبلاغ التالية.