ارتفاع متوقع للهجمات السيبرانية في الإمارات خلال رمضان

يحذر محللو الأمن السيبراني الشركات في الإمارات من الاستعداد لارتفاع في الهجمات السيبرانية خلال شهر رمضان، وهي فترة تشهد فيها البلاد واحدة من أشد الزيادات السنوية في النشاط عبر الإنترنت.

تُظهر بيانات جديدة من شركة الأمن السيبراني Qrator Labs أن التحول المتسارع للشهر الفضيل نحو التجارة الرقمية لا يزال يوفر أرضًا خصبة لهجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، والاضطرابات التي تسببها الروبوتات، ومجموعة من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

يأتي هذا التحذير وسط أدلة على أن المهاجمين يوقّتون حملاتهم لتتزامن مع سلوك المستهلك الموسمي. خلال الربع الأول من عام 2025 - الذي شمل شهر رمضان - احتلت التجارة الإلكترونية المرتبة الثالثة بين الصناعات الأكثر استهدافًا لهجمات حجب الخدمة الموزعة، حيث شكلت 21.5 بالمائة من جميع حوادث L3-L4 و 14.4 بالمائة من هجمات طبقة التطبيقات L7، وفقًا لـ Qrator Labs. اتبع النشاط الضار الآلي نمطًا مشابهًا: ارتفع نشاط الروبوتات في مارس 2025 بنسبة 28 بالمائة عن الشهر السابق، حيث استوعبت منصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت 40.7 بالمائة من حركة الروبوتات المكتشفة.

وقعت أشد حلقة في 9 مارس 2025، عندما تعرضت منصة للتجارة الإلكترونية لقصف يصل إلى 56,500 طلب آلي في الثانية، مما أدى إلى إرباك الأنظمة لفترة وجيزة خلال ذروة التسوق في رمضان.

بالنسبة لتجار التجزئة في الإمارات، يتزايد التهديد كل عام مع تفضيل المستهلكين بشكل متزايد للمشتريات الرقمية خلال ليالي رمضان. وجدت أبحاث السوق لعام 2025 أن مبيعات البقالة والأغذية عبر الإنترنت ارتفعت بنسبة 11 بالمائة خلال الشهر، بينما قفزت مشتريات الأزياء بنسبة 46 بالمائة، وارتفعت مستحضرات التجميل بنسبة 64 بالمائة، مدفوعة إلى حد كبير بالإنفاق المتعلق بالعيد. يقول المحللون إن هذه النوافذ المبيعات المضغوطة وذات القيمة العالية توفر فرصًا رئيسية لمجرمي الإنترنت الذين يتطلعون إلى إلحاق أقصى ضرر مالي.

“عندما يتم ضغط كميات كبيرة من الإيرادات في نافذة موسمية قصيرة، فإن ذلك يخلق حوافز قوية بشكل استثنائي للتدخل الضار،” قال أندريه ليسكين، المدير التقني لـ Qrator Labs. “يمكن أن يؤدي تعطيل منصة عبر الإنترنت ولو لفترة وجيزة خلال فترات النشاط العالي هذه إلى تحقيق مكاسب تجارية ملموسة.” (من الوثيقة)

يردد متخصصو الأمن السيبراني المستقلون هذا القلق. لقد قامت سلطات الإمارات بالفعل بحظر ما يصل إلى 200,000 محاولة هجوم سيبراني يوميًا، مع تسجيل 128 حادثة مؤكدة حتى الآن في عام 2026 - معظمها مرتبط بمجموعات ذات دوافع مالية. وفي الوقت نفسه، يحذر الخبراء من أن عمليات الاحتيال عبر التصيد الاحتيالي، ومواقع التسوق المزيفة، وحملات التبرعات الاحتيالية تميل إلى الارتفاع خلال شهر رمضان حيث يستغل المجرمون التصفح في وقت متأخر من الليل وزيادة الكرم.

حذر ليسكين من أن وسائل الحماية التقليدية مثل CAPTCHA أصبحت أقل فعالية حيث يمزج المهاجمون نشاط الروبوتات الضارة في أنماط حركة المرور التي تشبه السلوك البشري الحقيقي. وحث الشركات على اعتماد أدوات تحليل قائمة على النية قادرة على تصفية النشاط الضار دون تعطيل المتسوقين الشرعيين.

“مع تزايد النشاط الرقمي خلال شهر رمضان، يصبح الحفاظ على التوفر أمرًا ضروريًا للحفاظ على تدفق الإيرادات وثقة العملاء على حد سواء،” قال.