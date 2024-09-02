ارتفاع متوقع لأسعار الذهب في الأشهر المقبلة

وقال إنه على مدى الأسبوعين الماضيين، تشكل مثلث من الثبات الأفقي والدعم الصاعد على الرسم البياني للذهب، وهو ما يشكل إشارة واضحة إلى أن المشترين يتخذون زمام المبادرة عند مستويات أعلى بشكل متزايد. وأضاف: "يمكننا التوصل إلى نفس الاستنتاج إذا نظرنا إلى الرسم البياني الطويل الأمد منذ أبريل عندما استمرت توجهات التصحيح الطفيفة بالازدياد. إن التوحيد الحالي هو تذبذب حول الحد العلوي للاتجاه الصعودي منذ ذلك الحين".