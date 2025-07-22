ارتفاع مبيعات العقارات مع استقطاب مشاريع أبوظبي قيد الإنشاء طلباً قوياً

شهد سوق العقارات على المخطط في أبوظبي زخمًا متزايدًا في النصف الأول من عام 2025، مع زيادة في المعروض والطلب على جميع فئات الأسعار. وفي فئة العقارات ذات الأسعار المعقولة، برزت مشاريع في الشامخة ومدينة زايد، بما في ذلك مشروعا الريمان 1 وغرناطة في بلووم ليفينج. وشهدت مشاريع فاخرة مثل جاردينيا باي وياس باي في جزيرة ياس إقبالًا كبيرًا من المشترين، حيث بلغ متوسط أسعار الشقق 2.11 مليون درهم و1.96 مليون درهم على التوالي. وحققت المنطقة الثقافية في السعديات ارتفاعًا أكبر، حيث بلغ متوسط أسعارها 4.66 مليون درهم.