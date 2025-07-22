ارتفاع مبيعات العقارات مع استقطاب مشاريع أبوظبي قيد الإنشاء طلباً قوياً

سجل سوق العقارات في أبوظبي أداءً قوياً في النصف الأول من عام 2025، مع تسارع مبيعات العقارات في القطاعات ذات الأسعار المعقولة والمتوسطة والفاخرة وسط ارتفاع الأسعار وتزايد شهية المستثمرين.
وبحسب أحدث البيانات الواردة في تقرير دوبيزل حول سوق مبيعات العقارات في أبوظبي للنصف الأول من عام 2025، تواصل الإمارة الظهور كواحدة من أكثر وجهات الاستثمار العقاري جاذبية في المنطقة، وذلك بفضل مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، وزيادة الشفافية، وعروض البيع على الخارطة المتنوعة.
ارتفعت قيم المعاملات بشكل كبير خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مدعومةً بالطلب على العقارات الجاهزة والعقارات قيد الإنشاء. وقد عزز إطلاق منصات رقمية مثل "مدعمون" والمشاريع الكبرى، مثل ديزني لاند المرتقبة في جزيرة ياس، ثقة المشترين ورفعت أسعار العقارات في الأحياء الرئيسية.
في قطاع العقارات الجاهزة، ارتفعت الأسعار بشكل عام. ارتفعت أسعار الشقق بأسعار معقولة بنسبة 6.44%، بينما ارتفعت أسعار الفلل بأسعار معقولة بنسبة تصل إلى 3.38%. وسجلت الشقق والفلل متوسطة المستوى ارتفاعًا بنسبة 4.91% و4.84% على التوالي. وارتفعت أسعار الشقق الفاخرة بنسبة 8.95%، بينما ارتفعت أسعار الفلل الفاخرة بنسبة 4.92%، مما يعكس الجاذبية الكبيرة للمجمعات السكنية المطلة على الواجهة البحرية والجزر، مثل جزيرة ياس، وجزيرة السعديات، وجزيرة الجبيل.
تصدّرت الفلل في الريف فئة العقارات ذات الأسعار المعقولة، محققةً عائدًا على الاستثمار بلغ 6.18%. كما سجلت الشامخة، ومدينة خليفة، ومدينة زايد، وقرية هيدرا أداءً ملحوظًا. وفي فئة العقارات متوسطة السعر، اكتسبت منطقتا حدائق الراحة والسمحة زخمًا بين المشترين، بينما ظل سوق العقارات الفاخرة متمركزًا حول الوجهات الساحلية الرئيسية. وتصدرت جزيرة المارية قائمة الشقق الفاخرة بعائد استثمار بلغ 8.48%، تلتها جزيرة ياس وشاطئ الراحة.
شهد سوق العقارات على المخطط في أبوظبي زخمًا متزايدًا في النصف الأول من عام 2025، مع زيادة في المعروض والطلب على جميع فئات الأسعار. وفي فئة العقارات ذات الأسعار المعقولة، برزت مشاريع في الشامخة ومدينة زايد، بما في ذلك مشروعا الريمان 1 وغرناطة في بلووم ليفينج. وشهدت مشاريع فاخرة مثل جاردينيا باي وياس باي في جزيرة ياس إقبالًا كبيرًا من المشترين، حيث بلغ متوسط أسعار الشقق 2.11 مليون درهم و1.96 مليون درهم على التوالي. وحققت المنطقة الثقافية في السعديات ارتفاعًا أكبر، حيث بلغ متوسط أسعارها 4.66 مليون درهم.
استقطبت الشقق متوسطة الحجم قيد الإنشاء في جزيرة الريم، مثل فيستا 3، وريم هيلز، وبرج ريناد، اهتمامًا كبيرًا، إلى جانب مجمعات سكنية في مدينة مصدر ومدينة شخبوط. أما على صعيد الفلل، فقد هيمنت ريم هيلز ورويال بارك في مدينة مصدر على الطلب من الفئة المتوسطة، بينما استهدف مستثمرو الفلل الفاخرة مشروع ياس ريفا ومشاريع في جزيرة السعديات والجرف.
عكست العوائد الإجمالية جاذبية العاصمة الاستثمارية. حققت الشقق ذات الأسعار المعقولة في الريف عائدًا على الاستثمار بنسبة 9.46%، تلتها الغدير بفارق ضئيل بنسبة 8.42%. وبلغت عوائد الشقق متوسطة المستوى ذروتها عند 7.33% في جزيرة الريم و7.20% في مدينة مصدر. وحققت الفلل في قرية هيدرا وحدائق الراحة وجزيرة السعديات عوائد إيجارية قوية، بينما حققت الأخيرة عائدًا على الاستثمار من الدرجة الأولى بنسبة 5.56%.
دعمًا لنتائج دوبيزل، تؤكد بيانات بيوت للنصف الأول من عام 2025 اتجاهًا موازيًا لارتفاع الطلب، لا سيما على مشاريع التطوير العقاري على المخطط. وظلت القطاعات ذات الأسعار المعقولة، مثل الريف والغدير ومدينة خليفة، مفضلة لدى المشترين ذوي الميزانية المحدودة، بينما استقطبت جزيرة الريم ومدينة مصدر مستثمري الشريحة المتوسطة. أما بالنسبة لمشتري العقارات الفاخرة، فقد برزت جزيرتا ياس والسعديات، مدعومتين بالترقب المحيط بديزني لاند وتوسعة مرافق الواجهة البحرية.
كما أشار بحث بيوت إلى ارتفاع أسعار الشقق ذات الأسعار المعقولة بنسبة تصل إلى 7%، بينما ارتفعت أسعار الشقق متوسطة الحجم بنسبة تراوحت بين 6% و11%. وشهدت الفلل متوسطة الحجم في منطقة السمحة ارتفاعًا حادًا بنسبة 26.7%، مما يشير إلى تزايد الإقبال على المنازل العائلية. وفي فئة الشقق الفاخرة، ارتفعت أسعار الشقق في جزيرتي ياس والسعديات بنسبة تصل إلى 17%، على الرغم من أن بعض مجمعات الفلل، مثل جزيرة الجبيل، شهدت تصحيحًا في الأسعار بنسبة 17.8% نتيجةً لتغير توجهات المشترين.
كما لعب التحول الرقمي القوي للسوق دورًا في تعزيز ثقة المشترين. وصرح الرئيس التنفيذي لدوبيزل وبيوت، وعضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "يشهد سوق العقارات في أبوظبي تطورًا سريعًا. مع تسجيل أكثر من 9.3 مليون زيارة لقوائم بيوت في أبوظبي وحدها خلال ستة أشهر، يشهد الطلب ارتفاعًا واضحًا. وتُعيد المنصات الذكية مثل مدعمون والمشاريع الرائدة تشكيل العاصمة لتصبح سوقًا شفافةً وجاهزةً للمستقبل".