ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بدبي اليوم

واصل الذهب اتجاهه الصعودي في دبي بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، بدعم من التوترات بشأن الرسوم الجمركية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 صباح الثلاثاء ارتفاعا طفيفا عند 405 دراهم، فيما افتتح جرام الذهب عيار 22 و21 و18 عند 375.0 و359.5 و308.25 درهم على التوالي.

وبلغ سعر الذهب الفوري 3,364.57 دولارًا للأونصة، بارتفاع نسبته 0.43%. وأفاد صائغو المجوهرات في دبي بأن المتسوقين يواجهون مأزقًا حقيقيًا بسبب تقلبات الأسعار.

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قال أحد صائغي المجوهرات: "لا يشتري المجوهرات حاليًا إلا المتسوقون الذين لديهم مناسبات أو احتفالات. بينما ينتظر آخرون انخفاض الأسعار، وخاصةً المستثمرون الذين يرغبون في شراء سبائك وعملات ذهبية".

خلال الأسبوع الماضي، استمر تداول الذهب في نطاق ضيق، محاولًا تحديد اتجاه واضح. وقد أضعفت البيانات الاقتصادية القوية ونهج الاحتياطي الفيدرالي الحذر جاذبية الذهب على المدى القصير. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتزايد ضغوط الديون، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، تدفع الطلب على الذهب كأداة تحوط من المخاطر.

هذا الأسبوع، سيتحول تركيز السوق إلى أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ومبيعات التجزئة، حيث قد تؤدي نتائج أفضل من المتوقع إلى تقلبات في الأسعار. وصرح ديلين وو، محلل الأبحاث في بيبرستون، قائلاً: "تذبذب سعر الذهب في الغالب بين 3300 و3360 دولارًا للأوقية الأسبوع الماضي".

قالت إيبك أوزكاردسكايا، كبيرة المحللين في بنك سويسكوت، إن رد فعل السوق على تهديدات فرض الرسوم الجمركية نهاية الأسبوع - والتي استهدفت هذه المرة فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات المكسيكية والأوروبية إلى الولايات المتحدة - كان في الغالب أملاً في عدم تطبيقها. وأضافت: "هكذا تعاملت الأسواق مع الأخبار - على افتراض أن المفاوضات ستخفف من حدة التوترات إلى معدل 15%، على الأقل بالنسبة للأوروبيين".

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