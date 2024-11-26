ارتفاع صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط بنسبة 7% رغم التراجع العالمي

تُعد الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الآن جزءاً لا يتجزأ من عمليات الدمج والاستحواذ، حيث تعمل على تبسيط الصفقات بالكامل، بدايةً من تحديد أهداف الاستحواذ إلى عملية التحقق من جميع الجوانب وحتى التكامل، تعمل الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي على تحسين الإنتاجية والدقة، وتحليل البيانات المنظمة وغير المنظمة بسرعة لدعم اتخاذ القرارات بشكل أسرع في بيئة معقدة. وقالت بوسطن كونسلتينج جروب: "تعمل غرف البيانات الافتراضية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وهي مجهزة بقدرات صياغة العقود واستخراج المعلومات لتعزيز سير العمل على الوثائق، وهو عامل حاسم أثناء مفاوضات الدمج والاستحواذ المعقدة. تعد هذه التطورات التكنولوجية ضرورية حيث تعمل الشركات في الشرق الأوسط على إدارة عملياتها بشكل فعال وسط مشهد الدمج والاستحواذ المتطور الحالي ".