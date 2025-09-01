أسعار الذهب ترتفع 3 دراهم للغرام وتصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أربعة أشهر.

الحد الأعلى لنطاق التداول، الذي يتذبذب فيه السعر منذ أبريل، يقترب من 3430 دولارًا. وقد أدت إشارات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بشأن خفض أسعار الفائدة، والضغط غير المسبوق من البيت الأبيض على الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار ارتفاع مستوى المخاطر الجيوسياسية، إلى عودة السعر إلى هذا المستوى. ويُنذر فرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 50% على الهند بتعميق الفجوة بين الغرب والشرق، فضلًا عن الإجراءات المصاحبة لإلغاء الدولرة وتنويع احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية من قِبَل البنوك المركزية لصالح المعادن النفيسة، وفقًا لكوبتسكيفيتش.