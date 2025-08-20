ارتفاع المبيعات إلكترونيا خلال موسم العودة إلى المدارس في الإمارات

بين عامي 2023 و2024، نمت الطلبات عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15% على أساس سنوي، مع ارتفاع إجمالي قيمة البضائع بنسبة 23%، حيث ارتفع متوسط حجم سلة المشتريات من 79 دولارًا أمريكيًا إلى 96 دولارًا أمريكيًا. في الوقت نفسه، شهد التسوق عبر الهاتف المحمول طفرةً كبيرة، فقد ارتفعت حصة المشتريات عبر الهواتف الذكية في الإمارات من 39% في عام 2023 إلى 47% في عام 2025. ويعكس هذا تنامي تفضيلات العائلات للهواتف المحمولة، حيث تعتمد بشكل متزايد على التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي للشراء في اللحظات الأخيرة، مع دمج مشترياتها في حزم طلبات أكبر وأكثر كفاءة.