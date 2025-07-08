ارتفاع الطلب والأسعار يدعمان ازدهار سوق الإسكان بأبوظبي

من المتوقع أن يشهد قطاع العقارات السكنية في أبوظبي زخماً قوياً في عام 2025 مدفوعاً بالطلب القوي وأسعار المبيعات القياسية والتحول الواضح نحو المنازل الجاهزة والمساكن العائلية الفسيحة.

ورغم الموعد المقرر لتسليم 11.900 منزل جديد بحلول نهاية العام، يحذر الخبراء من أن النمو السكاني المتزايد، وارتفاع ثقة المستثمرين، وندرة المشاريع الجديدة خارج الخطة، قد تتسبب في تجاوز الطلب للعرض في العديد من الأحياء الرئيسية، بحسب مراقبي السوق.

يُظهر أحدث تقرير سوقي صادر عن شركة كافنديش ماكسويل أن العاصمة الإماراتية أضافت 600 عقار سكني في الربع الأول، مما يُمهد الطريق لاستكمال بناء 12,500 وحدة سكنية جديدة بحلول نهاية العام، مع وجود 7,000 وحدة أخرى قيد التنفيذ لعام 2026. ومع ذلك، يُشير المحللون إلى أن هذا قد لا يلبي الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين النهائيين والمستثمرين، لا سيما مع استمرار المدينة في جذب السكان ورؤوس الأموال بفضل تطوير البنية التحتية والإصلاحات الاجتماعية ومبادرات الإقامة طويلة الأجل.

بلغ متوسط أسعار العقارات السكنية في أبوظبي 2.5 مليون درهم إماراتي في الربع الأول، وهو أعلى رقم لها منذ ثلاث سنوات، بينما بلغ إجمالي المبيعات 3.7 مليار درهم إماراتي عبر 1300 صفقة. وهيمنت العقارات الجاهزة، التي شكلت 900 صفقة منها، على نشاط السوق، مما يؤكد توجهًا نحو المنازل الجاهزة على المشاريع قيد الإنشاء. وواصلت الشقق تصدرها من حيث حجم الصفقات، بينما سجلت الفلل والتاون هاوس نموًا أقوى في الأسعار وتزايدًا في اهتمام المشترين.

على أساس سنوي، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 12.3%، بزيادة قدرها 4.1% عن الربع السابق. وارتفعت أسعار الفلل بنسبة 12.5% سنويًا و2.4% على أساس ربع سنوي، وتصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر ارتفاعًا في الأسعار. وارتفعت أسعار الفلل هناك بنسبة 15.5% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، تليها الريف (4.4%) وجزيرة السعديات (1.0%). ويعود هذا الارتفاع إلى تنامي شريحة المشترين من العائلات التي تبحث عن مساحات أوسع وحدائق وخيارات سكنية طويلة الأمد.

أشار التقرير إلى انخفاض إجمالي حجم المعاملات مقارنةً بالربع السابق، وهو ما يعزوه المحللون إلى التباطؤ الموسمي خلال شهر رمضان وعيد الفطر. ومع ذلك، تجلّت قوة السوق في متوسط سعر البيع القياسي البالغ 2.5 مليون درهم، إلى جانب نشاط الرهن العقاري الذي بلغ 1.7 مليار درهم عبر 800 قرض. وارتفعت قروض الفلل والتاون هاوس بنسبة تقارب 60% مقارنةً بالعام السابق، بينما انخفض الإقبال على الرهن العقاري للشقق، مما يُبرز بوضوح التحول في تفضيلات المشترين.

أشار أندرو لافر، المدير المساعد في كافنديش ماكسويل - أبوظبي، إلى أن قطاع العقارات في العاصمة يُظهر مرونةً، مع توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار. وقال: "هناك طلبٌ مُستدام على المنازل الجاهزة، وانخفاضٌ واضحٌ في إطلاق الوحدات السكنية على الخارطة. كما نشهد مؤشراتٍ مُشجعةً في نشاط السوق الثانوية والتمويل المصرفي، مما يعكس ثقةً جيدةً لدى المستثمرين والمستخدمين النهائيين".

إلى جانب ديناميكيات التسعير والمعاملات، يستفيد سوق أبوظبي من دعم هيكلي. فقد أطلقت حكومة الإمارة مجموعة من المبادرات الجاذبة للمستثمرين، بدءًا من التأشيرات الذهبية طويلة الأجل وتأشيرات التقاعد، وصولًا إلى تحسين التخطيط الحضري والبنية التحتية لأسلوب الحياة. وقد ساهمت مشاريع النقل العام الجديدة، وافتتاح المدارس الدولية، والمعالم الثقافية، في جعل أبوظبي أكثر جاذبية للعائلات الوافدة والمستثمرين المؤسسيين على حد سواء.

يؤكد تقرير حديث صادر عن شركة سي بي آر إي (CBRE) هذه الاتجاهات، مشيرًا إلى أن إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي قد ارتفعت بشكل ملحوظ. فقد ارتفع متوسط إيجارات الشقق بنسبة 5.5% في النصف الأول من عام 2025، بينما قفزت إيجارات الفلل بنسبة 6.3%، مما عزز العائدات وزاد من جاذبية السوق للمستثمرين. ومع ارتفاع معدلات الإشغال السكني، يتطلع المطورون بشكل متزايد إلى تسريع تسليم الوحدات السكنية عالية الطلب.

وفقًا لشركة فاليوسترات، يشهد حجم المعاملات في المجمعات السكنية الفاخرة مثل شاطئ الراحة وجزيرة الريم نموًا مطردًا، مع ندرة في مخزون الوحدات المعروضة على الخارطة. ونتيجةً لذلك، استحوذ السوق الثانوي على اهتمام كبير، مما أفاد البائعين والمُلّاك على حدٍ سواء مع استقرار الأسعار وتقلص عدد الوحدات المعروضة.

بينما لا يزال بعض المحللين حذرين بشأن المبالغة في التفاؤل، مشيرين إلى مخاوف التضخم العالمي وتقلبات أسعار الفائدة، إلا أن آفاق سوق الإسكان في أبوظبي لا تزال متفائلة إلى حد كبير. ولا تزال الأسس الاقتصادية القوية، واستقرار عائدات النفط، واستراتيجية التنويع الاقتصادي الأوسع نطاقًا التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، توفر الاستقرار وطمأنينة للمستثمرين.

يرى خبراء ريلاي أنه في ظل الارتفاع الحالي في الطلب، قد لا يتمثل التحدي الحقيقي في بيع المنازل، بل في بناء ما يكفي منها. مع انخفاض عدد الوحدات الجديدة المُطلقة وتزايد الاهتمام بالعقارات الجاهزة للسكن، يشير المسار الحالي إلى أن قيود العرض قد تشتد في عام ٢٠٢٦ ما لم تُمنح الموافقة على المزيد من المشاريع قريبًا. وأضافوا: "يتمتع سوق العقارات في أبوظبي حاليًا بوضع مثالي: فهو يعاني من نقص في المعروض، وبأسعار تنافسية، وتدعمه الثقة. وستختبر الأشهر الثمانية عشر المقبلة مدى قدرة المطورين وصانعي السياسات على الحفاظ على هذا التوازن الدقيق بين النمو والقدرة على تحمل التكاليف".