ارتفاع الإقراض والدخل يدعمان البنوك الخليجية

وبلغت نسبة صافي الأصول غير النفطية 45% في نهاية عام 2023، بانخفاض من 48% في نهاية عام 2022، واستمرت في الانخفاض منذ ذلك الحين. ودعم النمو غير النفطي المطرد مقاييس جودة الأصول، مع تكلفة المخاطر عند 60-70 نقطة أساس. وقال تقرير ستاندرد آند بورز إن هذه التطورات مكنت البنوك من الحفاظ على ربحية قوية في النصف الأول، مع تعزيز العائد على الأصول إلى 1.74%، من 1.65% في نهاية عام 2023.