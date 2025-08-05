ارتفاع إيجارات الاستوديوهات عقب إنجاز حملة التقسيمات غير القانونية في دبي

تشهد أسعار إيجارات الاستوديوهات والشقق ذات غرفة النوم الواحدة في عدة مناطق من دبي ارتفاعًا، مدفوعة بزيادة الطلب عقب حملة حكومية على التقسيمات غير القانونية في الشقق والفلل.

قبل الحملة، كان العديد من المستأجرين يعيشون في أماكن مزدحمة، غالبًا ما يكونون محشورين في غرف مفردة أو وحدات مقسمة. ومنذ بدء السلطات في تطبيق اللوائح، قام الملاك وأصحاب العقارات بتشديد ممارسات التأجير، حيث يفضلون الآن تأجير الوحدات للعائلات والمستأجرين من الشركات فقط.

قالت سفانا تيكشاندا ني، مستشارة في شركة بروبيرتي زون للعقارات: "شهدت أسعار الإيجارات زيادة طفيفة، خاصة للاستوديوهات والشقق ذات الغرفة الواحدة، حيث ارتفع الطلب على هذه الوحدات. بشكل عام، أدت إجراءات بلدية دبي إلى تعزيز الشفافية في السوق."

لوحظت بعض المناطق انخفاضًا طفيفًا في الإيجارات للوحدات الأكبر حجمًا بسبب خروج المستأجرين المطرودين، مما أدى إلى زيادة العرض في تلك الفئات.

وأضافت سفانا: "هناك طلب أعلى على الوحدات الصغيرة والشرعية — أدى الطلب المتزايد على الاستوديوهات وشقق الغرفة الواحدة إلى استقرار أو ارتفاع طفيف في الإيجارات في المباني التي تحتوي على وحدات قانونية. ومع إزالة الوحدات غير القانونية، يقل المعروض من الخيارات المعقولة السعر، مما يدفع أسعار الإيجارات القانونية في المناطق الميسورة للارتفاع. وعادةً ما يقوم الملاك بتمرير تكاليف الامتثال والتجديدات والفقدان في الدخل إلى المستأجرين الجدد من خلال رفع الإيجارات."

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بدأت بلدية دبي ودائرة الأراضي في يونيو حملة تستهدف العقارات المعدلة بشكل غير قانوني في مناطق مثل الرقة، المرقبات، السطوة، والرفاعة، نظرًا للمخاطر الأمنية المتعلقة بالتغييرات الهيكلية غير المعتمدة.