ارتفاع أسعار تذاكر الطيران يدفع المقيمين لوجهات بديلة
مع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران إلى الوجهات الشهيرة التي لا تتطلب تأشيرة مثل جورجيا وأرمينيا وأذربيجان بنسبة تصل إلى 300% خلال عطلة اليوم الوطني المقبلة، حيث تجاوزت أسعار التذاكر ذهاباً وإياباً إلى هذه الدول 2800 درهم، يبحث العديد من المقيمين في الإمارات عن وجهات أخرى توفر خيارات سفر أكثر بأسعار معقولة.
وفي هذا السياق، قال "بهارات أيداساني"، الشريك الإداري في "بلوتو ترافيلز": "إن الطلب على السفر خلال عطلة اليوم الوطني من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر دائمًا ما يكون مرتفعاً". وأضاف : "وخلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة الأخيرة من العام، يخطط العديد من المقيمين للسفر مسبقاً، ولكن هذا العام، الزيادة في أسعار الوجهات الشهيرة من الإمارات فاجأت الجميع".
ومع ذلك، أشار مسؤولون في مجال السفر لصحيفة "خليج تايمز" أن هناك وجهات أخرى لا تتطلب تأشيرة أو تمنح تأشيرة عند الوصول لمواطني الإمارات والمقيمين من مختلف الجنسيات مثل أوزبكستان وكازاخستان وسيشل وزنجبار، حيث تكون أسعار التذاكر إليها أقل نسبياً في الوقت الحالي.
قال "بافان بوجاري"، مستشار السفر لدى شركة "لاكجري ترافل" (Luxury Travel): "لطالما كان الطلب على جورجيا وأرمينيا وأذربيجان كبيراً. وهناك وجهات أخرى مثل أوزبكستان وسيشل وزنجبار وكازاخستان يفضلها المقيمون، ولم ترتفع أسعار تذاكر الطيران إليها حتى الآن".
وأضاف بوجاري: "لذلك، يمكن أن تكون هذه الدول التي توفر تأشيرة عند الوصول لمعظم الجنسيات المقيمة في الإمارات وجهات مثالية خلال عطلة اليوم الوطني".
الوجهات الشاطئية
بالنسبة لأولئك الذين يريدون قضاء عطلتهم على الشاطئ، قال أيداساني: "تُعد سيشل وجزر المالديف من أفضل الخيارات للمقيمين". حيث يتواجد في كلتا الوجهتين شواطئ نقية ومياه صافية كريستالية وبيئة هادئة مثالية للاسترخاء. وأضاف أيداساني: "ومع زيادة الطلب خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، ننصح المسافرين على حجز مقاعدهم مسبقاً".
الوجهات الجبلية
أما بالنسبة للباحثين عن المغامرة والمناظر الطبيعية الجبلية الخلابة، فوجهات مثل كازاخستان وقيرغيزستان هي الخيار الأمثل. قال جيفري سالاتان، الرئيس التنفيذي لشركة "جيف ترافيل": "إن مدة الرحلة إلى هذه البلدان أقل من أربع ساعات. وبسبب العدد المحدود من أيام الإجازة، لا يرغب المسافرون في إهدار الكثير من وقتهم في السفر".
وتشتهر هذه الوجهات بتضاريسها الوعرة وقممها الشامخة وتجاربها الثقافية الفريدة. وقال سالاتان: "إن الطقس البارد والأنشطة المتنوعة في هذه الوجهات تجعلها خيارات جذابة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة".
المناظر الطبيعية الخلابة
وبحسب مسؤولين في المجال، تحظى زنجبار باهتمام كبير بين سكان الإمارات العربية المتحدة. وقال بوجاري: "في زنجبار بعض من أكثر المناظر الطبيعية جمالاً في العالم. ويفضل العديد من سكان الإمارات العربية المتحدة القيام بتجربة مختلفة".
كما قالوا أنهم يشهدون بالفعل تزايداً للاستفسارات مع انتهاء سكان الإمارات من التخطيط لعطلاتهم.
وأضاف أيداساني: "لقد بدأت الاستفسارات عن هذه الوجهات بالفعل، ونحن نشهد زيادة مطردة في الطلب. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر مع اقتراب العطلة، لذا ننصح المسافرين بالحجز في أقرب وقت ممكن لتجنب دفع أسعار باهظة".