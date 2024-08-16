ارتفاع أسعار تذاكر الطيران يدفع المقيمين لوجهات بديلة

وفي هذا السياق، قال "بهارات أيداساني"، الشريك الإداري في "بلوتو ترافيلز": "إن الطلب على السفر خلال عطلة اليوم الوطني من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر دائمًا ما يكون مرتفعاً". وأضاف : "وخلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة الأخيرة من العام، يخطط العديد من المقيمين للسفر مسبقاً، ولكن هذا العام، الزيادة في أسعار الوجهات الشهيرة من الإمارات فاجأت الجميع".