ارتفاع أسعار الذهب متجاوزة 305 دراهم للجرام

وبحسب بيانات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، قفز سعر الذهب عيار 24 بنحو 3 دراهم للجرام إلى 305.75 درهم للجرام بعد ظهر الثلاثاء، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لهذا المعدن الثمين.

وعلى نحو مماثل، وصلت أسعار الذهب عيار 22 و 21 و 18 قيراطاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بيعت بسعر 283.25 درهماً و 274 درهماً و 235 درهماً للجرام على التوالي.