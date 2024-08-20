ارتفاع أسعار الذهب متجاوزة 305 دراهم للجرام
سجلت أسعار الذهب في دبي مستوى قياسياً جديداً بعد ظهر الثلاثاء، متجاوزة 305 دراهم للجرام.
وبحسب بيانات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، قفز سعر الذهب عيار 24 بنحو 3 دراهم للجرام إلى 305.75 درهم للجرام بعد ظهر الثلاثاء، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لهذا المعدن الثمين.
وعلى نحو مماثل، وصلت أسعار الذهب عيار 22 و 21 و 18 قيراطاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بيعت بسعر 283.25 درهماً و 274 درهماً و 235 درهماً للجرام على التوالي.
عالمياً، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2525.01 دولار للأونصة بارتفاع 0.86 بالمئة بحلول الساعة 04:10 مساء بالتوقيت المحلي، مدفوعاً بتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
وقال محمد حشاد، مسؤول استراتيجيي السوق في "نور كابيتال"، إن أسواق الأسهم شهدت انتعاشاً ملحوظاً في الأسبوع الماضي حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ومؤشر "تي إس إكس" الكندي بأكثر من 6.5% و 5% على التوالي، من أدنى مستوياتهما في 5 أغسطس. ويبدو أن هذا الانتعاش مدفوع في المقام الأول بعاملين رئيسيين: استمرار تباطؤ التضخم والأداء المرن للاقتصاد وخاصة في الولايات المتحدة.
وقال: "سلط المتداولون والمحللون على حدٍ سواء الضوء على هذه العوامل باعتبارها مساهماً رئيسياً في ارتفاع الذهب. وقد تعزز أداء المعدن بشكل أكبر من خلال البيانات الأخيرة التي تشير إلى تباطؤ محتمل في التضخم، مما قد يمهد الطريق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لتبني سياسة نقدية أكثر مرونة، وبينما استحوذ الذهب على الأضواء، أظهرت المعادن الثمينة الأخرى أداءً متبايناً.
وأضاف حشاد: "مع تطلع المستثمرين إلى المستقبل، من المتوقع أن تقدم ندوة "جاكسون هول" الاقتصادية المقبلة - حيث سيلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" خطاباً - رؤى حاسمة حول اتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي في المستقبل. يعكس الأداء القياسي للذهب التقاء الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية، مما يجعله أصلاً مرغوباً للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق العائدات والحماية".
قال "كريس ويستون"، رئيس الأبحاث في شركة "بيبرستون"، إن هناك وجهة نظر مفادها أن خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في "جاكسون هول" هو بمثابة الألغام التي قد تهز أسعار الفائدة الأميركية، وسوف يثبت بعد ذلك أنه الخطر الكبير الذي يحرك المعدن الأصفر.
وأضاف: "في حين أننا نتقبل احتمالية حدوث في تحركات الأسعار ونتفاعل بموضوعية مع الأمر قدر الإمكان - أرى أن حديث "باول" سيؤثر على تسعير السوق بشكل تام تقريباً. لذا من الناحية النظرية، لا ينبغي أن تتعرض أسواق المقايضة والخزينة الأمريكية للصدمة، بالنسبة لأولئك الذين يراهنون على الذهب لباول ويميلون نحو خفض 50 نقطة أساس، فقد يحصلون على فرصة لتخفيضها".