ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات مع بداية الأسبوع

قال كريس ويستون، رئيس الأبحاث لدى "بيبرستون Pepperstone"، إن تنحي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن منصب مرشح الحزب الديمقراطي يمكن أن يُعتبر، على الهامش، على أنه رياح معاكسة للذهب. ورغم أن قِلة من الناس يتداولون هذا الموقف اليوم، فإن ضعف الدولار يساعد في دعم الأسواق في مختلف أنحاء آسيا.