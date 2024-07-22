ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات مع بداية الأسبوع
ارتفعت أسعار الذهب في دبي في التعاملات المبكرة في أول يوم تداول من الأسبوع بعد أن تراجعت الأسعار خلال التداولات القليلة الماضية الأسبوع الماضي.
وفي دولة الإمارات ، ارتفع سعر الذهب عيار 24 قيراطاً بمقدار نصف درهم للجرام ليصل إلى 291.25 درهماً للجرام في الساعة 9 صباحاً مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 290.75 درهماً للجرام. حيث انخفضت أسعار الذهب بنحو 8 دراهم للجرام في دبي خلال يوم الجمعة.
وبالمثل، افتتحت أسعار الذهب من عيار 22 و21 و18 قيراطاً عند 269.75 درهماً و261.0 درهماً و223.75 درهماً للجرام على التوالي.
وعلى الصعيد العالمي، انخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.19 في المائة ليصل إلى 2406.8 دولاراً للأونصة عند الساعة 9.10 صباحاً.
قال كريس ويستون، رئيس الأبحاث لدى "بيبرستون Pepperstone"، إن تنحي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن منصب مرشح الحزب الديمقراطي يمكن أن يُعتبر، على الهامش، على أنه رياح معاكسة للذهب. ورغم أن قِلة من الناس يتداولون هذا الموقف اليوم، فإن ضعف الدولار يساعد في دعم الأسواق في مختلف أنحاء آسيا.
وأضاف ويستون: "لم تحصل كامالا هاريس بعد على الترشيح الكامل، وبما أن أوباما لم يُظهر أي تفضيل، فقد يتحول الأمر إلى مسابقة مفتوحة. لكنني أشعر أن أسواق التوقعات محقة في جعلها المرشح الأوفر حظاً للمطالبة بهذا المنصب. لقد سمعنا بالفعل عن أكثر من 50 مليون دولار تعهد بها المانحون الديمقراطيون، لذلك يبدو أن تدفق الأخبار قد أعاد تنشيط آفاق الديمقراطيين".
وقال إنه لا يزال هناك ما يكفي من عدم اليقين للحد من تراجع أسعار الذهب، وتعد الاتجاهات الاقتصادية متغيرات مهمة من شأنها أن تدفع توقعات خفض أسعار الفائدة، وبالتالي سعر الذهب.
وأردف قائلاً: "ولكن عندما ننظر إلى قائمتنا المرجعية الخاصة بالعوامل التي ترفع أسعار للذهب على المدى المتوسط، فمن المحتمل أن يؤدي رفع هاريس لآفاق الديمقراطيين في نوفمبر إلى تقليل الأسباب لامتلاك الذهب كوسيلة تحوط ضد السياسة الخارجية المتشددة لترامب وفانس والإنفاق الضخم على العجز خلال السنوات العشر المقبلة".