ارتفاع أسعار البنزين في الإمارات: واحتمالات زيادات جديدة

إن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود في الإمارات العربية المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط، بعد شهرين من الاستقرار، تثير تساؤلات حول إمكانية المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة، خاصة مع تحول ديناميكيات سوق النفط العالمية على خلفية التوترات التجارية المستمرة.

ويشير المحللون إلى أنه لا يمكن استبعاد زيادات إضافية في الأسعار، حيث تظل سوق النفط العالمية متقلبة، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية. ومنذ تحرير أسعار الوقود في الإمارات العربية المتحدة في عام 2015، تم إجراء تعديلات شهرية لتتماشى مع تقلبات السوق العالمية. وقد أشعلت الزيادة الأخيرة في الأسعار مناقشات حول استدامة أسعار الوقود المنخفضة في المنطقة، خاصة في ضوء اتجاهات التسعير التاريخية.