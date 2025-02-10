ارتفاع أسعار البنزين في الإمارات: واحتمالات زيادات جديدة
إن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود في الإمارات العربية المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط، بعد شهرين من الاستقرار، تثير تساؤلات حول إمكانية المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة، خاصة مع تحول ديناميكيات سوق النفط العالمية على خلفية التوترات التجارية المستمرة.
ويشير المحللون إلى أنه لا يمكن استبعاد زيادات إضافية في الأسعار، حيث تظل سوق النفط العالمية متقلبة، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية. ومنذ تحرير أسعار الوقود في الإمارات العربية المتحدة في عام 2015، تم إجراء تعديلات شهرية لتتماشى مع تقلبات السوق العالمية. وقد أشعلت الزيادة الأخيرة في الأسعار مناقشات حول استدامة أسعار الوقود المنخفضة في المنطقة، خاصة في ضوء اتجاهات التسعير التاريخية.
وبالنسبة لشهر فبراير، أصبحت أسعار الوقود الجديدة على النحو التالي: أصبح سعر البنزين سوبر 98 الآن 2.74 درهم للتر، ارتفاعًا من 2.61 درهم في يناير. ويظل هذا أقل بكثير من سعر الذروة البالغ 4.63 درهم للتر المسجل في يوليو 2022، والذي كان مدفوعًا بارتفاع الطلب العالمي على النفط والتعافي الاقتصادي في أعقاب جائحة كوفيد-19.
في ظل التحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، فإن مستقبل أسعار البنزين غير مؤكد. ويشير المحللون إلى أن اتجاهات سوق النفط الحالية تشير إلى احتمال حدوث المزيد من التحولات في الأسعار. ويحذرون من أن أسعار خام برنت قد تخترق مرة أخرى حاجزالـ 80 دولاراً للبرميل إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية، وخاصة مع العقوبات الأمريكية على إيران وانقطاع سلاسل التوريد في أمريكا الشمالية.
وبحسب دراسة حديثة أجرتها صحيفة وول ستريت جورنال ، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 75.33 دولاراً للبرميل في الربع الأول من عام 2025، مع انخفاض التوقعات قليلاً في الأرباع اللاحقة. ويتأثر هذا التقلب بعوامل مختلفة، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والتأثيرات المتوقعة لسياسات التجارة الأميركية.
إن التركيز المتجدد للرئيس ترامب على إيران، من خلال حملة "الضغط الأقصى"، يهدف إلى القضاء على صادرات النفط الإيرانية، وهو ما قد يؤدي إلى إزالة ما يصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً من السوق العالمية. وتشير السوابق التاريخية إلى أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى زيادات كبيرة في الأسعار، كما ثبت في عام 2018 عندما ارتفعت أسعار النفط إلى ما يزيد عن 80 دولارًا للبرميل بسبب العقوبات المكثفة.
ومع قيام الإمارات العربية المتحدة بتعديل أسعار الوقود، فإن الآثار المترتبة على سائقي السيارات كبيرة. وفي حين أن الزيادات قصيرة الأجل قد تكون مرجحة بسبب التوترات الجيوسياسية، فإن التوقعات طويلة الأجل قد تستقر إذا قررت أوبك+ زيادة الإنتاج أو إذا أدت المخاوف الاقتصادية إلى إضعاف الطلب.
وأشارت شركة "جولدمان ساكس" ومؤسسات مالية كبرى أخرى إلى أنه في حين أن المخاطر الفورية قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع، فإن التوقعات على المدى الأطول تظل حذرة بسبب الطاقة الاحتياطية العالية وتدمير الطلب المحتمل بسبب الرسوم الجمركية.
قد يحتاج سائقو السيارات في الإمارات العربية المتحدة، الذين اعتادوا على أسعار الوقود المستقرة والمنخفضة نسبيًا، إلى الاستعداد للتقلبات في الأشهر المقبلة. وسيكون التفاعل بين سياسات التسعير المحلية وديناميكيات السوق الدولية أمرًا بالغ الأهمية في تحديد كيفية تأثير هذه التغييرات على المستهلكين عند محطات الوقود.
مع تعديل الإمارات العربية المتحدة لأسعار الوقود لشهر فبراير، تبدو التوقعات بالنسبة لسائقي السيارات مختلطة. وفي حين تعكس الأسعار الحالية حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية، إلا أن هناك إمكانية للاستقرار في الأمد المتوسط إلى الطويل. ويتعين على سائقي السيارات في الإمارات العربية المتحدة أن يظلوا على اطلاع دائم بتعديلات الأسعار المحلية واتجاهات سوق النفط العالمية أثناء تنقلهم في المشهد المتطور لتكاليف الوقود.