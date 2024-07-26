ارتفاعات كبيرة في سوق الإيجارات بأبوظبي
يزداد سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي سخونة هذا الصيف مع ارتفاع كبير في الأسعار عبر الشقق والفلل الفاخرة ذات الأسعار المعقولة والتي تم تسجيلها في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.
وفقاً لتقرير تحليلي صادر عن إحدى البوابة العقارية، أدى الطلب القوي إلى نمو مضاعف في أسعار إيجارات الشقق في الأحياء الفاخرة الشهيرة مثل جزيرة السعديات وشاطئ الراحة ، في حين أن أسعار الشقق ذات الأسعار المعقولة في مراكز المغتربين في منطقة النادي السياحي وشارع المرور تصاعد السعر فيها.
وقالت "فيبها أحمد"، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في بيوت & دوبيزل لخليج تايمز "إذا نظرنا إلى اتجاهات الإعلان عن العقارات في النصف الأول من عام 2024 لتقرير سوق العقارات الإيجارية في أبوظبي، يمكننا أن نرى بوضوح أن الطلب مرتفع للغاية، حيث تشهد معظم المناطق زيادات."
وأضاف فيبها: "إن المشهد العام ملائم للملاك بالتأكيد، حيث تشهد القطاعات الفاخرة أكبر الارتفاعات، مع ارتفاع إيجارات الشقق بأكثر من 20 بالمئة وإيجارات الفلل بحوالي 12 بالمئة".
وفقاً لتقرير موقع بيوت، كانت مدينة خليفة والخالدية من الخيارات البارزة لاستئجار الشقق بأسعار معقولة. وفي الوقت نفسه، برزت مدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة كأكثر المناطق التي تم البحث عنها لاستئجار الفلل بأسعار معقولة.
و"أصبحت مناطق مثل مدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة مناطق تركيز رئيسية للمستأجرين الذين يبحثون عن منازل مناسبة للميزانية، في حين فضل أولئك الذين يبحثون عن مساكن فاخرة جزيرة ياس وحدائق الراحة. وفي قطاع الشقق ذات الأسعار المعقولة، اجتذبت مدينة خليفة والخالدية أكبر قدر من الاهتمام، في حين كانت جزيرة الريم وشاطئ الراحة أفضل الخيارات لتأجير الشقق المرتفعة.
شقق بأسعار معقولة
وشهدت أسعار الشقق ذات الأسعار المعقولة في المناطق الشعبية ارتفاعاً يصل إلى 8 بالمئة مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.
وفيما يلي متوسط الإيجارات السنوية وارتفاع الأسعار للاستوديو: المرور (32.000 درهم بنسبة 7.42 بالمئة)، مدينة خليفة (30.000 درهم بنسبة 3.8 في المائة)، الخالدية (29.000 درهم بنسبة 3.2 بالمئة)، و - منطقة النادي السياحي (23.000 درهم بنسبة 1.21 بالمئة).
وارتفعت أسعار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم بنسبة تصل إلى 8 بالمئة في هذه المناطق. وجاءت الإيجارات ونسبة الارتفاع على النحو التالي: مدينة خليفة (44.000 درهم بنسبة 4.97 بالمئة و 69.000 درهم بنسبة 8.78 بالمئة)، والخالدية (41.000 درهم بنسبة 3 بالمئة و 54.000 درهم بنسبة 4.61 بالمئة)، وآل خالد المرور (56.000 درهم بنسبة 4.23 بالمئة و 71.000 درهم بنسبة 8.46 بالمئة). ولم يسجل أي تغيير في منطقة النادي السياحي، حيث بقي سعر الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة عند 34 ألف درهم، والشقة المكونة من غرفتي نوم عند 47 ألف درهم.
فلل بأسعار معقولة
وارتفع متوسط الإيجارات السنوية بأكثر من 3 في المائة في أفضل المناطق للفلل ذات الأسعار المعقولة، وخاصة المرافق المكونة من ثلاث وخمس غرف نوم. وفي الوقت نفسه، انخفضت إيجارات الفلل المكونة من أربع غرف نوم في بعض المناطق.
والتغييرات في إيجارات الفلل المكونة من ثلاث غرف نوم هي الريف (108.000 درهم بنسبة 3.88 بالمئة)، مدينة محمد بن زايد (104.000 درهم بنسبة 3.65 بالمئة)، مدينة خليفة (161.000 درهم بنسبة 3.27 بالمئة)، في حين مدينة شخبوط وبقي مبلغ (117.000 درهم) دون تغيير. وتراوحت أسعار الفلل المكونة من خمس غرف نوم بين 150 ألف درهم و174 ألف درهم في هذه المناطق الأربع.
ومع ذلك، ارتفعت إيجارات الفلل المكونة من أربع غرف نوم بنسبة 6.49 في المائة في مدينة خليفة إلى 167 ألف درهم، في حين انخفضت بنسبة 1.07 بالمئة إلى 134 ألف درهم في مدينة شخبوط، و0.6 بالمئة إلى 136 ألف درهم في الريف.
شقق فاخرة
أدى الطلب على الشقق الفاخرة المكونة من غرفة نوم واحدة إلى ارتفاع كبير في الإيجارات في جزيرة السعديات (97 ألف درهم بزيادة 20.2 بالمئة)، وشاطئ الراحة (70 ألف درهم بنسبة 11.2 بالمئة)، وجزيرة ياس (71 ألف درهم بنسبة 9.21 بالمئة). أرخص غرفة نوم واحدة في قطاع العقارات الفاخرة تقع في جزيرة الريم (68.000 درهم بنسبة 9.13 بالمئة). وكان هناك نشاط أقل في نقاط الأسعار في هذه المناطق بالنسبة للشقق المكونة من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم. أغلى جزيرة هي جزيرة السعديات، حيث ظلت الشقة المكونة من غرفتي نوم دون تغيير بسعر 155.000 درهم، والغرفة المكونة من ثلاث غرف نوم متاحة مقابل 224.000 درهم بزيادة قدرها 1.99 بالمئة مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي. وبلغت أسعار الشقة المكونة من غرفتي نوم في شاطئ الراحة 110.000 درهم بزيادة 10.6 بالمئة، وجزيرة الريم (97.000 درهم بنسبة 6.66 بالمئة).
فلل فاخرة
ومن بين أفضل المناطق لاستئجار الفلل الفاخرة، انخفضت أسعار المنشأة المكونة من أربع غرف نوم بنسبة 6.77 بالمئة إلى 317 ألف درهم في جزيرة ياس، لكن الإيجارات ارتفعت بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 259 ألف درهم في البطين. وشهدت المناطق الأخرى، بما في ذلك حدائق الراحة (171.000 درهم بنسبة 1.47 بالمئة) والمشرف (161.000 درهم بنسبة 0.16 بالمئة)، نشاطاً ضئيلاً. وارتفعت إيجارات الفلل الفاخرة المكونة من خمس غرف نوم بنسبة 8.2 بالمئة إلى 224 ألف درهم في البطين، و4.69 بالمئة إلى 360 ألف درهم في جزيرة ياس، و2.59 بالمئة إلى 234 ألف درهم في حدائق الراحة، وانخفضت بنسبة 0.77 بالمئة إلى 198.000 درهم في منطقة المشرف.