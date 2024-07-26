ارتفاعات كبيرة في سوق الإيجارات بأبوظبي

يزداد سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي سخونة هذا الصيف مع ارتفاع كبير في الأسعار عبر الشقق والفلل الفاخرة ذات الأسعار المعقولة والتي تم تسجيلها في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.

وفقاً لتقرير تحليلي صادر عن إحدى البوابة العقارية، أدى الطلب القوي إلى نمو مضاعف في أسعار إيجارات الشقق في الأحياء الفاخرة الشهيرة مثل جزيرة السعديات وشاطئ الراحة ، في حين أن أسعار الشقق ذات الأسعار المعقولة في مراكز المغتربين في منطقة النادي السياحي وشارع المرور تصاعد السعر فيها.