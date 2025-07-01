احتيال الإيجارات في دبي: ودائع تضيع و"وكلاء" يتبخرون..منصات التواصل تتحول إلى فخاخ للمستأجرين

بالنسبة لكثير من المغتربين المنتقلين إلى دبي، يُعدّ العثور على سكن ميسور التكلفة أولوية قصوى أثناء محاولتهم التوازن بين الحياة في المدينة والميزانيات المحدودة. ولكن في خضم السعي لحجز غرفة أو شقة بسعر مناسب، يدفع البعض ثمناً باهظاً—إذ يخسرون أموالهم التي كدّوا لجمعها في عمليات احتيال إيجاري يبدو أنها في تزايد.

في سوق العقارات السريع في الإمارات، حيث تظهر الإعلانات وتختفي بسرعة، أوجد الطلب المرتفع على السكن الميسور فرصاً للمحتالين لاستغلال المستأجرين غير المشتبهين.

إحدى الضحايا هي "في. إس."، مساعدة طبيب أسنان من الهند انتقلت مؤخرًا إلى دبي. كانت تتطلع للعثور على غرفة لا تستنزف مدخراتها المحدودة، فعثرت على عرض مغرٍ في "فيسبوك ماركت بليس". الغرفة كانت بالقرب من مركز برجمان التجاري، ضمن ميزانيتها وقريبة من مقر عملها—بدت مثالية.

خوفًا من أن تخسر الصفقة لشخص آخر، سارعت "في. إس." بتحويل 500 درهم كـ"رسوم حجز" للوكيل المزعوم. تقول الشابة البالغة من العمر 23 عامًا: "كان كل شيء يبدو عاجلاً. لم أرد أن أفوت الفرصة"، موضحة أن مثل هذه الإعلانات عادة ما تُعطى لمن يأتي أولاً. ولكن بعد إرسال المال، اختفى الوكيل.

ولم تكن "في. إس." وحدها. نورة، مغتربة تونسية تبلغ من العمر 28 عامًا، شاركت تجربة مماثلة—بل تعرضت للاحتيال مرتين. جذبتها قائمة على مجموعة فيسبوك لشقة في البرشاء، وطُلب منها أولاً دفع 500 درهم لحجز المكان. بعد التفاوض، دفعت 300 درهم، ليقوم "الوكيل" بحظرها فورًا بعد التحويل. لم تستطع التواصل معه مجددًا أو استعادة مالها—فضلاً عن الحصول على شقة.

وفي المرة الثانية، ردت على إعلان لشقة في دبي مارينا بموقع مميز وقريب من الترام والمترو. هذه المرة حولت 1000 درهم لحجز الغرفة. "بدت صفقة رائعة"، أوضحت. "الصور والفيديوهات التي تلقيتها بدت حقيقية، لكن الوكيل العقاري توقف عن الرد تمامًا".

مغتربة فلبينية تُدعى ليز راموس (اسم مستعار بناءً على طلبها) أخبرت "خليج تايمز" كيف انسحبت من محادثة عندما شعرت بوجود فخ. في أبريل، أثناء بحثها عن سكن، سألت عن إعلان بدا واعدًا. قالت المالكة إنها في المملكة المتحدة وتبحث عن مستأجر لغرفة من غرفتي شقتها.

وعندما طلبت ليز رؤية المكان شخصيًا، حاولت المالكة تقديم جولات عبر الفيديو بدلاً من ذلك. "كانت تكرر أنها بالخارج وتملك المفاتيح، لكنها تستطيع إرسال فيديوهات. كما حاولت مرارًا إحالتي إلى Booking.com لإتمام الصفقة هناك. إذا لم أستطع رؤية الشقة لأن المفاتيح معها في المملكة المتحدة، فكيف كنت سأنتقل أصلاً؟" تساءلت ليز.

كل ذلك بدا مريبًا وأثار الشكوك لدى ليز، التي قالت إنها مرت بتجارب سيئة عديدة مع وكلاء عقارات غير أمناء.