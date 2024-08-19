اجتماع هندي إماراتي لبحث تأثير تخفيض الرسوم الجمركية على واردات المعادن

وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022، تستفيد شحنات الذهب والفضة من الإمارات من تخفيضات جمركية بنسبة 1% و7% على التوالي. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك إضافة قيمة محلية بنسبة 3% للاستفادة من هذا التخفيض. وقبل الميزانية الأخيرة، التي تم تقديمها الشهر الماضي، كانت الرسوم الجمركية على هذه المنتجات تصل إلى 15%، مما جعل الواردات من دول أخرى أقل جاذبية، و أدى إلى تحويل جزء كبير من التجارة إلى الإمارات العربية المتحدة. لكن الميزانية الجديدة خفضت الرسوم الجمركية على الذهب والفضة إلى 6%، مما ساوى المنافسة مع المصدرين الآخرين. ومع ذلك، وفقاً لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، من المتوقع أن تنخفض الرسوم التفضيلية أكثر في السنوات القادمة حتى تصل إلى الصفر، مما يجعل المراجعة ضرورية.