اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تدخل حيز التنفيذ

يُعد برنامج التعاون والتكامل الاقتصادي (CEPA) لدولة الإمارات العربية المتحدة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة للتجارة الخارجية، حيث يستهدف الوصول بقيمة تجارية إجمالية إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031، ويسعى إلى مضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار أمريكي بحلول العام نفسه. ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، نجح برنامج التعاون والتكامل الاقتصادي (CEPA) في إبرام اتفاقيات مع 28 دولة، مما عزز العلاقات التجارية ومكّن الشركات الإماراتية من الوصول إلى أسواق تصل إلى ما يقرب من ربع سكان العالم.