ابتكار يقوده الذوق: تصنيع الأغذية في الخليج يتجه نحو التجربة الحسية

مع استمرار تطور قطاع تصنيع الأغذية في منطقة الخليج، بدأت تفضيلات المستهلكين في إعادة تشكيل أولويات هذه الصناعة. ووفقاً لتقرير «صوت المستهلك 2025» الصادر عن شركة «بي دبليو سي» للشرق الأوسط، فإن 36 في المئة من المستهلكين في المنطقة باتوا يصنفون المذاق ضمن أهم ثلاثة أولويات غذائية لديهم، بينما يتناول أكثر من نصفهم (53%) وجبات جاهزة أو خارجية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. هذه الشهية المتزايدة نحو الخيارات اللذيذة والسريعة والمريحة تدفع المصنعين نحو الابتكار عند تقاطع المتعة والصحة والسرعة.