ابتكار يقوده الذوق: تصنيع الأغذية في الخليج يتجه نحو التجربة الحسية
مع استمرار تطور قطاع تصنيع الأغذية في منطقة الخليج، بدأت تفضيلات المستهلكين في إعادة تشكيل أولويات هذه الصناعة. ووفقاً لتقرير «صوت المستهلك 2025» الصادر عن شركة «بي دبليو سي» للشرق الأوسط، فإن 36 في المئة من المستهلكين في المنطقة باتوا يصنفون المذاق ضمن أهم ثلاثة أولويات غذائية لديهم، بينما يتناول أكثر من نصفهم (53%) وجبات جاهزة أو خارجية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. هذه الشهية المتزايدة نحو الخيارات اللذيذة والسريعة والمريحة تدفع المصنعين نحو الابتكار عند تقاطع المتعة والصحة والسرعة.
كما يشهد مفهوم الوجبات الخفيفة تحولاً كبيراً. فقد كشف بحث أشار إليه تقرير «يورومونيتور» أن 30.3 في المئة من المستهلكين في المنطقة يتناولون الوجبات الخفيفة كوسيلة للمتعة، مما يؤكد أهمية الجاذبية الحسية والتجديد في تطوير المنتجات. وتدفع هذه الاتجاهات إلى موجة من التجارب في صناعة الأغذية والمشروبات، إذ تتزايد محاولات الشركات في الجمع بين التأثيرات العالمية في الطهي والمكونات الوظيفية وتجارب المستهلكين الغامرة.
في معرض «جلف فود للتصنيع 2025» المقبل، ستعمل شركة «كيري» على الاستفادة من هذه التحولات عبر عرضها المميز «كيري أنبوكد» وهي تجربة تفاعلية متعددة الحواس تهدف إلى الربط بين الابتكار في خدمات الطعام وتجارة التجزئة. سيشمل الحدث عروضاً للطهاة، وجلسات باريستا، وسرداً إبداعياً تفاعلياً، بهدف ترجمة الاتجاهات العالمية إلى مفاهيم تناسب الأسواق المحلية.
وسيتضمن جناح «كيري» ندوة بعنوان «الصحة الذكية» يقدمها البروفيسور عماد جلوزي، رئيس مركز الصحة الذكية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) والمستشار العلمي لمعهد «كيري» للصحة والتغذية. وستركز الجلسة على كيفية تلاقي علوم الأحياء مع التطبيقات العملية لتحسين النتائج الصحية من خلال الابتكار الغذائي.
وفي إشارة إلى اهتمام الشركة بالمستهلكين الصغار، ستعرض «كيري» مفاهيم وجبات خفيفة من الجبن تم تطويرها بالتعاون مع الأطفال خلال ورشة نظمَت بالتعاون مع «كيدزانيا». وقد أسفرت هذه الأفكار عن تطوير نوعين جديدين من بودرة الجبن «البارميزان اللذيذ» و«الغودا الكريمية» بما يتناسب مع أذواق الجيل ألفا المتطورة.
قال البروفيسور عماد جلوزي، رئيس مركز الصحة الذكية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية: «يُعد معرض جلف فود مانوفاكتشرينغ كل عام منصة مذهلة تتيح لنا التواصل مع الشركاء وإلهام مستقبل صناعة الأغذية. وفي عام 2025، نرتقي بهذه التجربة إلى مستوى جديد عبر تقديم عرض "كيري أنبوكد" بأسلوب تفاعلي داخل جناحنا، حيث سيُظهر طهاتنا وخبراؤنا في إعداد القهوة كيف يمكن للمذاق والتكنولوجيا والإبداع أن تتكامل لتشكيل مستقبل الأغذية والمشروبات. نحن فخورون بإبراز كيفية مساهمة خبرات كيري العالمية وابتكاراتها المحلية في مساعدة العلامات التجارية الإقليمية في قطاع الأغذية والمشروبات على ابتكار منتجات لذيذة ومفيدة في الوقت ذاته للناس والكوكب».
سيُقام معرض «جلف فود مانوفاكتشرينغ 2025» في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، وسيقع جناح شركة «كيري» في القاعة رقم 7 – A7-4.