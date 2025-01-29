"إي اف چي هيرميس" تتفوق في نشاط سوق رأس المال
أعلنت مجموعة "إي اف چي هيرميس"، إحدى شركات"إي اف چي " القابضة والبنك الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تصنيفاتها الأخيرة في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024. وقد وقع عليها الاختيار باعتبارها أفضل بنك استثماري في فئة الأسهم والشركات المرتبطة بالأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 من قبل مجموعة بورصة لندن (LSEG).
وتصدرت المجموعة سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نشاط سوق رأس المال في عام 2024، حيث أكملت 11 طرحاً عاماً أولياً و 6 عروض ثانوية. وتؤكد قدرة الشركة على تأمين عدد كبير من الأدوار القيادية عبر المعاملات على مكانتها الموثوقة كشريك مفضل لحلول سوق رأس المال البارزة في المنطقة.
كانت القيادة الناجحة للمجموعة واضحة عبر تسعة قطاعات متنوعة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتمويل الاستهلاكي والتعليم. وتشمل المعاملات البارزة ما يلي:
الاكتتابات العامة الأولية:
أول إدراج لشركة يونيكورن في سوق الأسهم السعودية الرئيسية مع نايس ون.
طرح أسهم طلبات ولولو وأليف للتعليم وباركين وسبينيس و "يو آي اتش سي" (UIHC) ومياهنا وبيوت والموسى الصحية ومجموعة فقيه للرعاية الصحية للاكتتاب العام.
العروض الثانوية:
الطرح الثانوي لأسهم أرامكو (FMO) وهو أحد أكبر العروض الثانوية في المنطقة.
عرضان لبناء سجل أوامر شراء المسرع (ABB) لشركة أدنوك للحفر، مما يدل على خبرة الشركة في جمع رأس المال السريع والفعال.
وتم تنفيذ هذه المعاملات بنجاح عبر أربع بورصات رئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي - تداول، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة الكويت - مما عزز البصمة الإقليمية للمجموعة وأظهر قدرتها على العمل خارج سوقها المحلية.
وصرح محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، بأن هذ التكريم يأتي تتويجاً لجهود الشركة في إتمام أكبر عدد من الصفقات على الإطلاق في عام واحد في أسواق رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، مشيراً إلى الأدوار القيادية التي تولتها الشركة لتنفيذ تلك الصفقات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تعكس ثقة العملاء في قدراتها ومتانة هذه العلاقات. كما أكد عبيد على التزام الشركة بتنفيذ صفقات ذات مردود إيجابي لمساعدة العملاء في تحقيق النجاح المنشود، وبالتالي المساهمة في تنمية أسواق رأس المال بالمنطقة.
وتعليقاً على تلك الإنجازات، أشاد مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، بأداء الشركة لعام 2024، والذي يعكس قوة ومرونة استراتيجية أعمالها، مشيراً إلى نجاح الشركة في تنفيذ أكبر عدد من الصفقات في أسواق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك 11 صفقة طرح عام أولي، و 6 صفقات طرح ثانوي، وهو ما يرسخ ريادتها ويؤكد حجم قدراتها ودرايتها العميقة بهذه الأسواق. وأضاف جاد أن الشركة تنفرد بتوفير خدماتها الاستشارية لأكبر الصفقات بمختلف الأسواق وقطاعات الأعمال، مما يسلط الضوء على النهج المستدام والمتكامل الذي تتبناه لتحقيق النمو، والذي يرتكز على إتمام العديد من كبرى الصفقات بما يضمن تحقيق نتائج واعدة.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تحافظ المجموعة على أعلى عدد من الصفقات في صفقات أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2025، بفضل خطتها القوية وقدرتها على تأمين أدوار قيادية في الصفقات البارزة القادمة. ويوفر تنوع القطاعات والأسواق التي تعمل بها الشركة منصة مستدامة لتكرار نجاحها ومواصلة قيادة السوق.
كما أضاف جاد أن الشركة تتطلع إلى ترسيخ مكانتها الرائدة ومواصلة تقديم قيمة استثنائية لعملائها بحلول عام 2025 بفضل محفظة أعمالها القوية في أسواق رأس المال مدعومة بالخبرات الواسعة التي يحظى بها فريق العمل ودرايته العميقة بالمقومات التي تتمتع بها هذه الأسواق. علاوة على ذلك، تحرص الشركة على بناء أسس مستدامة لتعزيز جهودها في السنوات القادمة، مما يبرهن التزامها بتحقيق النجاح بما يتماشى مع تغيرات ومتطلبات الأسواق التي تعمل بها.