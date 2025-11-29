"إيرباص" تعتذرعن اضطرابات كبيرة في الرحلات الجوية

قدم الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، "غيوم فوري"، اعتذاراً علنياً بعد أن تسببت الإصلاحات التقنية المطلوبة لبعض طائرات A320 في تأخيرات لوجستية واسعة النطاق عبر شركات الطيران منذ يوم الجمعة (28 نوفمبر).
في بيان نُشر على "لينكدين"، أقر فوري بالاضطرابات التي واجهتها شركات الطيران والركاب، مؤكداً أن سلامة طائرات إيرباص تظل على رأس أولويات الشركة.
كتب: "الإصلاح المطلوب لبعض طائرات A320 تسبب في تحديات لوجستية كبيرة وتأخيرات منذ الأمس". وأضاف: "أود أن أعتذر بصدق لعملائنا من شركات الطيران والركاب المتأثرين حالياً. لكننا نعتبر أنه لا يوجد ما هو أهم من السلامة عندما يسافر الناس على إحدى طائرات إيرباص — كما يفعل الملايين كل يوم".
وأضاف أن فرق إيرباص "تعمل على مدار الساعة" لدعم المشغلين وتنفيذ التحديثات اللازمة في أسرع وقت ممكن لإعادة الطائرات المتأثرة إلى الخدمة.
يأتي البيان بعد إعلان إيرباص يوم الجمعة عن أمر بتحديث فوري للبرمجيات لجزء كبير من أسطول عائلة طائرات A320. ووفقاً لمصادر في الصناعة، يغطي التوجيه حوالي 6,000 طائرة — أي أكثر من نصف طائرات A320 التي تحلق حول العالم.
جاء الاستدعاء نتيجة حادثة حديثة تتعلق بطائرة A320 حيث تبين أن الإشعاع الشمسي الشديد قد يفسد البيانات الحيوية لأنظمة التحكم في الطيران. وقالت إيرباص إن هذا الاكتشاف استدعى اتخاذ إجراء عاجل لضمان استمرار السلامة التشغيلية.
وقالت الشركة: "تدرك إيرباص أن هذه التوصيات ستؤدي إلى اضطرابات تشغيلية للركاب والعملاء".
في ضوء التطورات الأخيرة، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة أن عمليات الفحص الأمني والصيانة المطلوبة لطائرات إيرباص A320 جارية حالياً.
قالت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم السبت لـخليج تايمز في بيان: "عقب التوجيه الطارئ لصلاحية الطيران الصادر عن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن أسطول طائرات إيرباص A320 حول العالم، تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني أن عمليات الفحص الأمني والصيانة المطلوبة للطائرات A320 التي تشغلها الناقلات الوطنية الإماراتية جارية حالياً".
شددت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية على أنها "تنسق عن كثب مع وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي وجميع المشغلين المعنيين لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات صلاحية الطيران والسلامة".