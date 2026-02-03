إيرباص تشهد عصرًا ذهبيًا من الطلب

تمر إيرباص بـ'عصر ذهبي' من الطلب، لكن شركة الطيران لم تتمكن من مواكبته وكافحت لإعادة بناء سلسلة التوريد بعد كوفيد. هذا وفقًا لرئيس الشركة’، الذي قال إن الشركة لديها سجل متراكم من الطلبات لتسليمها.
متحدثًا في القمة العالمية للحكومات (WGS) في دبي، قال غيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، إن الطلب العالمي على السفر الجوي والطائرات الجديدة لم يكن أقوى مما هو عليه الآنى، مدفوعًا بارتفاع أعداد الركاب وحاجة شركات الطيران’ إلى طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.
ومع ذلك، لا تزال تحديات الإنتاج واضطرابات سلسلة التوريد تعيق الشركة.
وأضاف “حركة المرور تتزايد، والحاجة إلى طائرات جديدة أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وأكثر تنافسية قوية جدًا،” قال فوري. “لدينا سجل متراكم من الطائرات لتسليمها. من وجهة نظر الطلب، هذا على الأرجح عصر ذهبي.”
في نوفمبر من العام الماضي، قدمت طيران الإمارات طلبًا لشراء ثماني طائرات إيرباص A350-900 إضافية، ليصل إجمالي أسطول الشركة’ إلى 73 وحدة. حتى الآن، لم تتسلم طيران الإمارات سوى 13 طائرة A350.
اعترف فوري بأن الشركة وجدت صعوبة في التعافي الكامل من تأثير جائحة كوفيد-19. “لقد تم بناء سلسلة التوريد لدينا على مدى عقود،” قال.
“خلال الجائحة، انخفضت بعض الشركات إلى مستويات إنتاج منخفضة جدًا لمدة 18 شهرًا أو حتى عامين، وسرحت الكثير من الناس في الصناعة التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على المهارات والخبرة الفردية.”
وأوضح أن صناعة الطيران تعتمد بشكل كبير على العمال المهرة والخبرة، والتي لا يمكن استبدالها بين عشية وضحاها. “استغرق الأمر وقتًا لبعض الموردين لاستعادة قدرتهم على إدارة الإنتاج وتقديم الجودة الصحيحة في الوقت المحدد،” قال.
تتكون طائرات إيرباص من حوالي ثلاثة ملايين قطعة فردية، ويمكن أن يؤدي التأخير في مكون واحد فقط إلى إبطاء تسليم طائرة بأكملها.
“إذا كان جزء واحد من المحرك مفقودًا، فلديك مشكلة،” قال فوري، مضيفًا أن المحركات لا تزال تمثل أكبر عقبة. “في عام 2025، وربما في عام 2026 أيضًا، ستظل المحركات هي الأصعب في الحصول عليها.”
أقر فوري بأن شركات الطيران تضغط على المصنعين لتسليم الطائرات بشكل أسرع، قائلاً إن ذلك يعكس مدى قوة السوق.
“إنها مشكلة جيدة أن يكون لديك عملاء يطلبون منتجاتك،” قال. “ولكنها أيضًا تمثل تحديًا، خاصة عندما لا تزال هناك مشكلات في سلسلة التوريد.”
أقر فوري بأن شركة COMAC الصينية لتصنيع الطائرات تبرز كمنافس في مجال الطيران التجاري.
وأشار إلى أن طائرة COMAC C919 حاصلة بالفعل على شهادة ومحلقة داخل الصين، مع قيام شركات الطيران الصينية الكبرى بتقديم طلبات كبيرة.
ومع ذلك، قال إن الطائرة لا تزال تخضع لعملية الاعتماد في أوروبا وتظل تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد الغربية.
“نعم، شركة COMAC الصينية تطور طائرات وترغب في التوسع، لكنها لا تزال تعتمد على قطع الغيار والخبرة من الموردين الغربيين،” قال.
“الصناعة كبيرة بما يكفي لمزيد من اللاعبين، لكن إيرباص تخطط للبقاء قادرة على المنافسة من خلال الابتكار والاستثمار في التقنيات المستقبلية.”