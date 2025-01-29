إيرادات التجارة الإلكترونية في الإمارات تحفز تحول الشركات إلى الفضاء الرقمي

من المتوقع أن تنمو إيرادات سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8.39 في المائة من 33.97 مليار دولار (125 مليار درهم) في عام 2025 إلى 46.88 مليار دولار (172 مليار درهم) بحلول عام 2029، وفقاً لتقرير صادر عن Statista.com، وهو مزود عالمي لمعلومات السوق عبر الإنترنت، حيث يستمتع المستهلكون في دولة الإمارات العربية المتحدة بفوائد التجارة الإلكترونية والدفع الرقمي.