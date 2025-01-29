إيرادات التجارة الإلكترونية في الإمارات تحفز تحول الشركات إلى الفضاء الرقمي
من المتوقع أن تنمو إيرادات سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8.39 في المائة من 33.97 مليار دولار (125 مليار درهم) في عام 2025 إلى 46.88 مليار دولار (172 مليار درهم) بحلول عام 2029، وفقاً لتقرير صادر عن Statista.com، وهو مزود عالمي لمعلومات السوق عبر الإنترنت، حيث يستمتع المستهلكون في دولة الإمارات العربية المتحدة بفوائد التجارة الإلكترونية والدفع الرقمي.
وتتحول عمليات بيع وتوزيع السلع - سواء بالجملة أو التجزئة - بسرعة إلى الفضاء الإلكتروني بسبب التغير في سلوك المستهلك في المدفوعات الرقمية، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 13.80 في المائة من 80.37 مليار دولار (295 مليار درهم) هذا العام إلى 134.80 مليار دولار (495 مليار درهم) في عام 2029، وفقاً لتقرير بحثي.
وللاستفادة من هذا الاتجاه، قامت مجموعة "بلو أوشن جلوبال"، وهي شركة مقرها دبي متخصصة في توزيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والسلع الاستهلاكية، بتحويل نموذج أعمالها لتلبية احتياجات التوزيع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية بشكل كامل.
يأتي أكثر من 80% من إيرادات الشركة الآن من التوزيع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية. ولديها حضور في المملكة العربية السعودية، التي تشهد إنفاقاً استهلاكياً أعلى بسبب خطة التنويع الاقتصادي والتنمية الضخمة في البلاد.
يقول "شهزاد أحمد"، رئيس مجلس إدارة مجموعة بلو أوشن جلوبال: "أكثر من 6.5 مليون شخص، أو 65% من سكان الإمارات العربية المتحدة، تسوقوا عبر الإنترنت في عام 2023 مع تحول الموردين والموزعين إلى مساحة التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وقد ركزت مجموعة بلو أوشن جلوبال على قنوات التوزيع عبر الإنترنت بسبب الطلب المرتفع في السوق". "بفضل راحة التسليم السريع وسهولة الدفع والشفافية وراحة العملاء، يستخدم المستهلكون في الإمارات العربية المتحدة بشكل متزايد الشراء عبر الإنترنت لتلبية احتياجاتهم العادية".
تأسست شركة بلو أوشن جلوبال في عام 2013، وهي شركة رائدة في مجال توزيع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، ولديها مكاتب في المملكة العربية السعودية.
يقول "روهيت سافارا" الرئيس التنفيذي لمجموعة بلو أوشن جلوبال: "إن تحولنا إلى التوزيع عبر الإنترنت هي خطوة طبيعية تتماشى مع ديناميكيات السوق ونحن نعمل حالياً على توسيع التوزيع عبر الإنترنت إلى بقية منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية حيث نرى فرصة نمو هائلة".
انطلقت أعمال التوزيع والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال جائحة كوفيد-19 ونمت بوتيرة أسرع منذ ذلك الحين. وقال أحمد: "تعد الإمارات العربية المتحدة رائدة المنطقة في مجال التجارة الإلكترونية. ونتيجة لهذا، قمنا أيضاً بتحويل تركيزنا على الفضاء الإلكتروني. لقد ازداد توزيعنا للأجهزة المنزلية والاتصالات والمنتجات الإلكترونية والكهربائية والإكسسوارات على مدار السنوات القليلة الماضية. لقد قفز النمو في التوزيع عبر الإنترنت كثيراً".
باعتبارها واحدة من أكبر موزعي الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية والمنتجات الاستهلاكية عبر الإنترنت، تمتلك شركة Blue Ocean Global حقوق مبيعات وتوزيع للعلامات التجارية المشهورة عالمياً مثل NEC و Mitel و Gigaset و Black + Decker و Double AA و Kodak و Toshiba و Godrej و Rasasi و Philips وغيرها الكثير.
تعمل الشركة من خلال قنوات البيع والتجارة الإلكترونية والتعاملات بين الشركات والتوزيع الإقليمي. وتقدم الشركة خدماتها للمستهلكين من العلامات التجارية عالية الجودة في أكثر من 40 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.