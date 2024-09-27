"إيباي" تشهد طلباً متزايداً على السلع الفاخرة وقطع غيار السيارات في الإمارات
يقول مسؤول من شركة "إيباي" وهي منصة تجارة إلكترونية عالمية، إن الشركة تشهد طلباً قوياً على السلع الفاخرة وقطع غيار السيارات على مستوى العالم وفي دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز، قال "آشيش تشابرا"، نائب الرئيس والمدير العام للقطاعات العالمية في شركة "إيباي": "إن بيئة دبي الخالية من الضرائب، وسكانها ذوي الدخل المرتفع ومكانتها كمركز عالمي للبيع بالتجزئة تجعلها سوقاً مثالياً لهذه الفئات. والتركيز على هذه القطاعات يسمح لشركة إيباي بالاستفادة من نقاط القوة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يوفر للبائعين منصة تعمل على تعزيز انتشارهم وتعظيم إمكاناتهم".
وقعت "دبي كوميرسيتي" مؤخراً مذكرة تفاهم مع إيباي، لوضع إطار للتعاون لتعزيز نمو أعمال الشركات العاملة في دبي كوميرسيتي. ومن خلال هذا التعاون، ستتاح للشركات التي تتخذ من دبي كوميرسيتي مقراً لها الفرصة للتواصل مع البائعين الدوليين عبر أسواق إيباي.
وقال تشابرا "إن ما نراه في سوق الإمارات العربية المتحدة مثير للاهتمام. فهناك مخزون فريد وقيم هنا، وكان البائعون الذين عملنا معهم على مدى الأشهر الستة إلى الثمانية الماضية متميزون. لقد شهدنا انتعاشاً في السوق، وخاصة في فئات مثل السلع الفاخرة وقطع غيار السيارات. إن المخزون في هذه القطاعات مثير للإعجاب".
وتمثل مذكرة التفاهم محطة استراتيجية لشركة إيباي، حيث تربط شركات دبي بجمهور عالمي يضم أكثر من 132 مليون مشترٍ نشط. وقال تشابرا: "من خلال هذه الشراكة، ستستفيد إيباي من النظام البيئي المتكامل لـ كوميرسيتي في دبي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها بالأدوات والبنية الأساسية للوصول إلى الأسواق العالمية. وأنا معجب للغاية ببيئة كوميرسيتي في دبي، التي تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في دبي الفرصة والأدوات والبنية الأساسية اللازمة للنجاح في التجارة الإلكترونية، والجمع بين ذلك مع نطاق عمليات إيباي في 190 دولة يمثل فرصة عظيمة لنا، حيث نجمع بين هذين الأمرين. ونأمل أن نتمكن من إعداد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح في الوصول إلى السوق العالمية".
وتركز استراتيجية التوسع التي تنتهجها شركة إيباي في الإمارات العربية المتحدة على فهم احتياجات السوق المحلية، وخاصة في القطاعات ذات الطلب المرتفع مثل السلع الفاخرة وقطع غيار السيارات. وقال تشابرا: "لقد عملنا على التواصل مع العديد من الشركات والبائعين في المنطقة الذين نأمل أن نراهم على إيباي، ومن بين الأشياء التي نواصل الاستثمار فيها فهم الاحتياجات الفريدة للبائعين في هذه السوق، ومساعدتهم على الوصول إلى إيباي، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح".
تعد قطع الغيار وإكسسوارات السيارات والشاحنات، بالإضافة إلى قطع الدراجات النارية والدراجات البخارية، من بين أكثر العناصر مبيعاً على موقع إيباي. أما بالنسبة للسلع الفاخرة، كانت حقائب اليد من أبرز العناصر، وخاصة القطع المستعملة مثل حقيبة "هيرمس كيلي نوار توغو جلدية" التي يبلغ سعرها 19.9 ألف دولار، وفقاً لبيانات موقع إيباي.
تلتزم شركة إيباي بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي من خلال تقديم التدريب وورش العمل والندوات عبر الإنترنت حول التجارة عبر الحدود والتجارة الإلكترونية. وقال تشابرا: "بالتعاون مع دبي كوميرسيتي، سنقدم الكثير من الدعم العملي للبائعين حتى يتمكنوا من الدخول إلى إيباي وإرشادهم للبدء بطريقة فعالة، وتجهيزهم للنجاح. ونأمل أن تجمع شراكتنا مع دبي كوميرسيتي القدرات لإفادة الجميع".
ومع قيام البائعين المحليين بإدراج منتجاتهم على موقع إيباي، تهدف المنصة إلى فتح الطلب القوي في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وكندا. وقال تشابرا: "يتمثل نهجنا في جذب الأنظار وحركة المرور إلى منتجاتهم، وإرشادهم إلى ما يحتاجه المشترون في هذه الأسواق، وأنواع المخزون التي ستنجح، وكيفية وصف منتجاتهم، وكيفية جعلها مميزة، على سبيل المثال. يساعد هذا في إنشاء بيئة عالمية تربط البائعين والمشترين، وتدعم الشركات في دبي في توسيع عملياتها وبناء حضور علامتها التجارية في جميع أنحاء العالم".
وتعمل شركة إيباي على تعزيز منصتها لتلبية توقعات العملاء المتطورة، والاستثمار في تقنيات مثل خوارزميات البحث المتقدمة والتوصيات المخصصة لربط البائعين بالمشترين. وقال تشابرا: "نستمر في رؤية الطلب المتزايد على السلع الفاخرة الراقية وقطع الغيار والإكسسوارات الفريدة في الإمارات العربية المتحدة، وهي المجالات التي تتميز فيها السوق. واستجابة لذلك، نعمل على تعزيز منصتنا لتلبية احتياجات البائعين والمشترين بشكل أفضل. لقد استثمرنا بكثافة في بناء الثقة من خلال ضمانات الأصالة للمنتجات الفاخرة وضمانات التركيب للقطع والإكسسوارات، والتي تشكل الأساس لأي عمل تجاري إلكتروني".
كما تستثمر إيباي في التكنولوجيا لتسهيل إدارة البائعين لمخزونهم وتحسين إمكانية العثور على منتجاتهم على منصتها. وأضاف: "يعمل فريقنا المحلي بنشاط مع البائعين لفهم الاحتياجات الفريدة لسوق الإمارات العربية المتحدة والتعامل مع الخدمات اللوجستية والجمارك واللوائح المتطورة، مما يضمن قدرتهم على تصدير منتجاتهم بنجاح على مستوى العالم".
وتتضمن رؤية إيباي بناء منصة متكاملة وسلسة تعمل على تمكين الشركات الإماراتية من النجاح على المستوى العالمي. وقال تشابرا: "من خلال الشراكات الاستراتيجية، مثل التعاون مع دبي كوميرسيتي، والاستثمارات في التكنولوجيا المتطورة، تهدف إيباي إلى دعم الشركات الإماراتية في أن تصبح رائدة عالمياً، ودفع النمو الاقتصادي في قطاع التجارة الإلكترونية".