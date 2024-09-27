"إيباي" تشهد طلباً متزايداً على السلع الفاخرة وقطع غيار السيارات في الإمارات

وتمثل مذكرة التفاهم محطة استراتيجية لشركة إيباي، حيث تربط شركات دبي بجمهور عالمي يضم أكثر من 132 مليون مشترٍ نشط. وقال تشابرا: "من خلال هذه الشراكة، ستستفيد إيباي من النظام البيئي المتكامل لـ كوميرسيتي في دبي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها بالأدوات والبنية الأساسية للوصول إلى الأسواق العالمية. وأنا معجب للغاية ببيئة كوميرسيتي في دبي، التي تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في دبي الفرصة والأدوات والبنية الأساسية اللازمة للنجاح في التجارة الإلكترونية، والجمع بين ذلك مع نطاق عمليات إيباي في 190 دولة يمثل فرصة عظيمة لنا، حيث نجمع بين هذين الأمرين. ونأمل أن نتمكن من إعداد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح في الوصول إلى السوق العالمية".