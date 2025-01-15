"إن إم دي سي" للطاقة تعزز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والسعودية

وعلق أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة إن إم دي سي للطاقة، قائلاً: "نحن في شركة إن إم دي سي للطاقة ندرك أن جوهر رؤية السعودية 2030 أنها تسعى إلى جعل المملكة العربية السعودية قوية ومزدهرة ومستقرة. ولهذا السبب نتطلع إلى تقديم 51 عاماً من الخبرة لخلق فرص جديدة للازدهار لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دعم العملاء الجدد والحاليين في جميع أنحاء المنطقة الأوسع. ومن خلال مشاريعنا وتعاوننا في رأس الخير، يمكننا البناء على الأولويات الوطنية السعودية من خلال المساعدة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق وظائف وتسخير الإمكانات الكاملة للقوى العاملة الماهرة ".