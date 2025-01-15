"إن إم دي سي" للطاقة تعزز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والسعودية
افتتحت شركة "إن إم دي سي" للطاقة، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات الهندسة والتوريد والبناء لعملاء الطاقة البحرية والبرية، ساحة تصنيع متقدمة في رأس الخير بالمملكة العربية السعودية، مما يمثل المرحلة التالية من النمو الاستراتيجي الإقليمي والعالمي للشركة. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة 40 ألف طن سنوياً.
وستوفر هذه الساحة الحديثة التي تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع، والتي تعد جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخاصة في رأس الخير، خدمات تصنيع المرافق البحرية فضلاً عن وحدات التصنيع البرية. وستشكل ساحة التصنيع جزءاً من حل شامل في مجموعة بحرية وشاطئية أوسع نطاقاً مصممة لدعم الصناعة. واستثمرت شركة إن إم دي سي للطاقة 200 مليون درهم في ساحتها في رأس الخير لتوفير مرافق منتجة وآمنة وصديقة للبيئة، وستضم أحدث التقنيات لتحقيق الكفاءة والحد من التأثير البيئي.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أعادت شركة إن إم دي سي للطاقة ضخ 5 مليارات ريال سعودي في الاقتصاد والصناعة السعودية، لدعم الأثر الاقتصادي الإيجابي في المملكة، ويعد المشروع علامة فارقة في جهودها لدعم الأولويات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.
وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة إن إم دي سي للطاقة: "يمثل افتتاح حوض رأس الخير فصلاً جديداً جريئاً ومثيراً للتعاون في مجال الطاقة لكل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مما سيحقق فوائد ملموسة هائلة لكلا البلدين. ونحن فخورون بأن شركة إن إم دي سي للطاقة للطاقة ستعمل كمحرك للتنمية الاقتصادية من خلال دعم الصناعات ذات الأولوية وتمكين الشركات وتطوير الحلول عبر سلسلة قيمة الطاقة. ونحن نتوقع فرصاً واسعة للتعاون ومتابعة المشاريع في المجالات التي من شأنها تعظيم قيمة الموارد في كلا البلدين فضلاً عن ضمان بقاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في صدارة التحول الإقليمي في مجال الطاقة ".
وقال ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة إن إم دي سي: "يعد حوض التصنيع في رأس الخير دليلاً على التزام إن إم دي سي للطاقة بدعم طموحات البنية التحتية في المملكة العربية السعودية وتقديم حلول طاقة عالمية المستوى. ونحن فخورون بالمساهمة في المشاريع التي تدفع النمو المستدام والابتكار، وخلق القيمة للصناعات والمجتمعات على حد سواء. يعزز هذا الإنجاز رؤيتنا المشتركة للتميز ويعزز دورنا كشريك موثوق به في تحول الطاقة في المنطقة".
وعلق أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة إن إم دي سي للطاقة، قائلاً: "نحن في شركة إن إم دي سي للطاقة ندرك أن جوهر رؤية السعودية 2030 أنها تسعى إلى جعل المملكة العربية السعودية قوية ومزدهرة ومستقرة. ولهذا السبب نتطلع إلى تقديم 51 عاماً من الخبرة لخلق فرص جديدة للازدهار لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دعم العملاء الجدد والحاليين في جميع أنحاء المنطقة الأوسع. ومن خلال مشاريعنا وتعاوننا في رأس الخير، يمكننا البناء على الأولويات الوطنية السعودية من خلال المساعدة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق وظائف وتسخير الإمكانات الكاملة للقوى العاملة الماهرة ".
يُعتبر هذا المشروع الطموح والضخم بمثابة بداية لمرحلة جديدة في التعاون الاقتصادي بين الإمارات والسعودية. يعزز حوض إن إم دي سي للطاقة في رأس الخير القطاع الصناعي من خلال كونه محركاً رئيسياً للنمو والاستثمار والتجارة وخلق فرص العمل في منطقة رأس الخير وخارجها.