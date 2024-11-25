إنجاز 55% من منتجع"وين" جزيرة المرجان برأس الخيمة
أعلنت شركة "وين ريزورتس" عن اكتمال 55% من منتجع الألعاب المتكامل على جزيرة المرجان في رأس الخيمة.
تم الانتهاء من الهيكل الخرساني حتى الطابق السادس والعشرين من برج المنتجع الرئيسي، مع امتداد الجدران إلى الطابق التاسع والعشرين. ويكمل فريق البناء طابقًا واحدًا كل أسبوع، ويسعى إلى الانتهاء من البناء في ديسمبر 2025. وفي آخر 100 يوم، نما برج المنتجع بمقدار 44 مترًا.
وتشرف شركة"وين ريزورتس Wynn Design and Development (WDD)، التي توظف أكثر من 90 مهندساً معمارياً ومصمماً وصاحب رؤية إبداعية، على جميع جوانب تصميم وتطوير المشروع. وذكرت الشركة في بيان لها أن فريق البناء يضم حاليًا 9100 عضو في الموقع، وأكثر من 100 شاحنة خرسانية في الموقع يوميًا.
وسيضم المنتجع 1542 غرفة وجناحاً. وحتى الآن، تم الانتهاء من بناء برج يضم 1121 غرفة للضيوف، أو 73% من إجمالي الغرف. ويجري حاليًا تجهيز ما يقرب من 820 غرفة - بما في ذلك الجدران والأرضيات والأسقف، بالإضافة إلى جميع الخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة. كما بدأ تركيب المصاعد والسلالم المتحركة هذا الشهر.
يقع منتجع وين جزيرة المرجان على بعد 50 دقيقة من مطار دبي الدولي، ومن المتوقع افتتاح المنتجع في الربع الأول من عام 2027.
سيخلق منتجع وين جزيرة المرجان فئة جديدة من الفخامة في المنطقة من خلال مجموعته الفريدة من التجارب. ستتراوح المطاعم والصالات والحانات البالغ عددها 22 مطعمًا من الوجهات الاجتماعية عالية الطاقة إلى المطاعم الفاخرة. وسيساهم في إضفاء أجواء مميزة ملهى ليلي يضم مجموعة "Only At Wynn" الأسطورية من منسقي الأغاني المشهورين عالميًا ونادي شاطئي يقع على شاطئه الرملي الأبيض على الخليج العربي. سيكون هناك مساحة واسعة للمسبح بجوار الشاطئ مع العديد من حمامات السباحة والتجديف، وميزات مائية، وكابانات خاصة، ومناظر طبيعية استوائية تغطي 3.6 هكتار.
وسيضم المنتجع أيضاً ممشى للتسوق بمساحة 15 ألف متر مربع مليء بأفضل المتاجر الفاخرة في العالم، وسبا من فئة الخمس نجوم، وصالون. كما سيوفر مركز الاجتماعات والمناسبات الذي تبلغ مساحته 7500 متر مربع، إلى جانب مسرح، حفلات وفعاليات مثيرة وتجارب ترفيهية مخصصة.
وتتولى شركة وين ريزورتس تطوير المشروع بالشراكة مع شركة مرجان وشركة راك هوسبيتاليتي القابضة، ومن المتوقع أن يكون أول منتجع ألعاب متكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.