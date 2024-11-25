إنجاز 55% من منتجع"وين" جزيرة المرجان برأس الخيمة

تم الانتهاء من الهيكل الخرساني حتى الطابق السادس والعشرين من برج المنتجع الرئيسي، مع امتداد الجدران إلى الطابق التاسع والعشرين. ويكمل فريق البناء طابقًا واحدًا كل أسبوع، ويسعى إلى الانتهاء من البناء في ديسمبر 2025. وفي آخر 100 يوم، نما برج المنتجع بمقدار 44 مترًا.